Unglaublich! Aufsteiger Union Dietach vernichtet SPG Wallern/St. Marienkirchen auf brutale Art und Weise

Details Freitag, 26. August 2022 22:47

Zuletzt war Spektakel in der Oberösterreich-Liga garantiert, wenn die Union PROCON Dietach beteiligt war: Nicht weniger als durchschnittlich sieben Tore fielen bei den bisherigen Spieltagen der Ruttensteiner-Elf – rekordverdächtig. Am heutigen Abend bekam man es nun mit dem bis dato überragenden Spitzenreiter, der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen zu tun: Bei den Trattnachtalern läuft es zurzeit wie am Schnürchen, hält man doch in der Liga beim Punktemaximum und zog unter der Woche auch souverän ins Viertelfinale des Landescups ein. Umso überraschender, ja ernüchternder sowie konträrer der Auftritt gegen den Aufsteiger: Man konnte zu keinem Zeitpunkt an die zuletzt bärenstarken Leistungen anknüpfen, ließ jegliche Basics schmerzlich vermissen und schlitterte gegen die Union Dietach in ein herbes 0:6-Debakel.

Dietach entscheidet Match noch vor der Pause

Dabei war es von Anfang an, insbesondere von den Hausherren, eine enorm intensiv geführte Partie, bei der man den Kontrahenten unter anderem mit einer neuen taktischen Aufstellung überraschte – die Ruttensteiner-Truppe agierte erstmals mit einer Dreier-Kette – und damit umgehend das Kommando übernahm. Die erste Großchance verbuchten jedoch die Gastgeber, Keeper Andreas Thallinger parierte in höchster Not (6.). Was die Gastgeber allerdings von nun an an den Tag legten, war schlichtweg atemberaubend und gleichbedeutend mit der wohl besten Saisonleistung des Aufsteigers. In Minute 9 und 13 erwischte man den Gegner gleich doppelt eiskalt, nachdem Imran Sadriu traumhaft per Weitschuss und Denis Berisha nach toller Kombination erfolgreich waren und stellte damit kurzerhand auf 2:0. Es waren die ersten Gegentore für die Trattnachtaler in der noch jungen Saison, jedoch noch lange nicht die letzten an diesem, man kann es schon verraten, absolut denkwürdigen Freitagabend. So holte man nach einer guten halben Stunde zu einem weiteren Doppelschlag aus und verpasste damit dem bisherigen Tabellenführer noch vor der Pause den endgültigen Knock-out. Yusuf Efendioglu sowie abermals Imran Sadriu stachen nach jeweils wunderbaren Kombinationen durch den Abwehrverbund der Gäste zu und erhöhten binnen fünf Minuten auf 4:0 (32.,37.).

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Die Charakteristik der Partie sollte sich nach der Pause zum Leidwesen all jener, die es mit den Trattnachtalern hielten, kaum, bis gar nicht ändern: Der Aufsteiger hatte gegen teilweise völlig überforderte, ja desillusionierte Kontrahenten aus Wallern keine Probleme, in allen Belangen die Nase vorne und ließ auch in Sachen Effizienz so richtig die Muskeln spielen. Nach 59 Minuten erhöhte Denis Berisha per Elfmeter auf 5:0 – die Partie ohnehin schon längst entschieden. Den Gästen gelang es nur phasenweise, für wirklich Entlastung zu sorgen und, noch viel entscheidender, das eigene Spiel aufzuziehen. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit machte Yusuf Efendioglu mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll und setzte damit den Schlusspunkt einer zweifelsohne denkwürdigen Partie, in der die Union Dietach wieder einmal für mächtig Furore und Spektakel sorgte.

Stimmen zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Das war heute wohl eine, wenn nicht die beste Leistung im bisherigen Saisonverlauf. Wir haben heute alles, von der Planung bis zur Umsetzung, auf den Punkt gebracht. Ein großes, großes Lob an die gesamte Mannschaft!“

Die Besten: Andreas Thallinger (TW), Thomas Schaffelner (IV), Elvir Hasic (LV)

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir haben heute einfach alles, was uns zuletzt so stark gemacht hat, schmerzlich vermissen lassen. Wenn man die Basics nicht auf den Platz bringt, kann man in der Oberösterreich-Liga gegen jeden Gegner verlieren, das hat man heute eiskalt gesehen. Das war auch in der Höhe ein absolut verdienter Sieg von Dietach!“