SPG Friedburg/Pöndorf tütet mit 4:1 gegen SPG Pregarten ersten vollen Erfolg der Spielzeit ein

Nach einem krachenden Fehlstart zeigte die SPG Algenmax Pregarten zuletzt eine bärenstarke Reaktion, holte aus den vergangenen beiden Partien das Punktemaximum und hielt damit einhergehend weiter den Kontakt zur Tabellenspitze der Oberösterreich-Liga. Bei weitem nicht so aussichtsreich hingegen die Situation beim heutigen Kontrahenten der Mühlviertler, der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf – man wartet weiterhin auf den ersten vollen Erfolg. Damit war heute Schluss: Die Pessentheiner-Truppe siegte mit 4:1, überzeugte vor allem mit eiskalter Effizienz und schrieb damit erstmals in dieser Spielzeit mit einem Dreier an.

Gäste mit hauchzarter Pausenführung

Dabei war über neunzig Minuten gesehen die Heim-Elf die spielerisch aktivere Mannschaft, konnte aus jener Überlegenheit aber kaum bzw. besser gesagt zu wenig Kapital schlagen. Umso kaltschnäuziger und abgeklärter präsentierten sich an diesem Abend die Gäste aus dem Salzburger Grenzgebiet, die sich durch den Cup-Erfolg unter der Woche scheinbar rehabilitieren konnten und bis in die Haarspitzen motiviert waren, die letztwöchige 0:7-Abreibung gegen Aufsteiger Dietach umgehend vergessen zu machen. Den Grundstein für den späteren Erfolg legte man bereits nach einer guten Viertelstunde, als Mersudin Jukic nach einem sauber vorgetragenen Angriff zum 1:0 einnetzte. Im Anschluss verpassten es die Pessentheiner-Schützlinge nachzulegen und damit für klare Verhältnisse zu sorgen. Auf der Gegenseite war die Spielgemeinschaft aus Pregarten um eine rasche Antwort bemüht, die jedoch bis zur 36. Minute auf sich warten lassen sollte. Dann aber machten die Hausherren Nägel mit Köpfen, münzten erstmals das spielerische Übergewicht in Zählbares um und stellten durch Lukas Grüner, der einen Vorstoß über die rechte Seite problemlos abschloss, den Ausgangszustand wieder her. Eben dieser sollte aber nur von kurzer Dauer sein, stachen die Gäste doch praktisch mit dem Pausenpfiff kurzerhand zurück und gingen durch Halid Hasanovic zum psychologisch idealen Zeitpunkt wieder in Führung.

Gnadenlose Effizienz beschert Pessentheiner-Elf drei Punkte

Auch in Halbzeit zwei ein ähnliches Bild: Die SPG Pregarten spielte, die Gäste machten die Tore. Nachdem die Hausherren bei einem Abseitstor mächtig Pech hatten, schlug die Gastmannschaft durch den gerade erst kurz zuvor eingewechselten Mario Leitner abermals auf brutale Art und Weise zu: Nach einem blitzschnellen Umschaltmoment kam das Spielgerät über die rechte Seite zum Joker, der von der Strafraumkante präzise ins Eck zum 3:1 einschoss (77.). Die Heimischen legten im Anschluss alles in die Waagschale, warfen Mann und Maus nach vorne, blieben am heutigen Tage aber im entscheidenden Drittel schlichtweg glücklos. Mersudin Jukic setzte schließlich in der Nachspielzeit nach einem erstklassigen Konter den Schlusspunkt, markierte das 4:1 und sorgte damit endgültig dafür, dass seine Mannen den ersten Sieg in der noch jungen Meisterschaftssaison einfuhren.

Stimme zum Spiel

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Wir wollten heute unbedingt den ersten Sieg einfahren, das ist uns gelungen. Ob das jetzt völlig verdient war oder nicht, ist mir in der jetzigen Situation ganz egal. Wir waren heute einfach auch das effizientere Team und haben uns dafür belohnt.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Mersudin Jukic (ST)