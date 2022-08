Zweite 0:11-Pleite innerhalb weniger Wochen – ATSV Stadl-Paura geht auch gegen Union Ostermiething unter

Details Freitag, 26. August 2022 23:57

Der ATSV Stadl-Paura befindet sich im freien Fall. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga ist man auch in der Oberösterreich-Liga nicht konkurrenzfähig. Die Lage wird immer unangenehmer, beklemmender und – für den objektiven Beobachter – skurriler. Nachdem man vor zwei Wochen bereits gegen die SU St. Martin eine 0:11-Klatsche kassiert hatte, setzte es heute gegen den UFC Stampfl-Bau Ostermiething selbiges Ergebnis. Für den Aufsteiger war es der erste Sieg in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes.

Sechs Treffer in einer Halbzeit

Bereits nach 16 Minuten war der Drops auf der Anlage des ATSV Stadl-Paura gelutscht, die Partie quasi entschieden. Vom Start weg richtig druckvoll aufspielende und im vordersten Drittel mit dem nötigen Esprit agierende Gäste führten durch zwei Tore von Resul Omerovic (8., 16.) und Eyüp Erdogan (9.) nach gut einer Viertelstunde schon mit 0:3 gegen einen überforderten Regionalligaabsteiger. Bei allen drei Treffern hatte man mit sehenswertem wie zielstrebigem Kombinationsfußball die sich bietenden Räume geschickt bespielt, um in einem weiteren Schritt den Defensivverbund des ATSV auszuhebeln. In dieser Tonart ging es weiter: Gegen nun dezimierte Gastgeber (Taner Ari musste wegen wiederholter Kritik mit Gelb/Rot bereits in der 18. Minute vom Platz) erhöhte man noch vor der Pause durch zwei weitere Tore des heute ganz stark aufgelegten Erdogan, eines davon spektakulär per Volleyabnahme (22., 40.), und einen Treffer von Tobias Mösenbichler (44.) auf 0:6.

ATSV Stadl-Paura bemitleidenswert

Es war ein weiterer gebrauchter Tag für die Wittmann-Elf. Wieder einmal zeigte sich, dass man einfach nicht das Niveau für die OÖ-Liga besitzt. Phasenweise ist man extrem überfordert mit der offensiven Wucht des Kontrahenten und fängt sich Tor um Tor. So auch heute: Zwischen der 47. und 57. Minute drei weitere Rückschläge für den ATSV. Zunächst besorgte Elvis Ozegovic per Fernschuss das 0:7. Omerovic und Mösenbichler, die bereits in Hälfte eins unter Beweis gestellt hatten, dass sie ganz genau wissen, wo das gegnerische Gehäuse steht, waren in den Minuten 51 und 57 erneut erfolgreich. Damit aber noch kein Ende eines Horror-Abends der Heimischen. Nachdem Ozegovic (per Strafstoß) und Muhamed Subasic weitere Treffer zu einem wahren Schützenfest der Union Ostermiething beigesteuert hatten, musste ein zweiter Akteur des ATSV Stadl-Paura frühzeitig runter. Aleksandr Luzin sah in der 89. Minute die Ampelkarte.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer UFC Ostermiething):

„Wir hatten noch weitere Chancen und hätten noch mehr Tore schießen können. Stadl-Paura ist schon ein bisschen bemitleidenswert. Wir sind froh über unseren ersten Sieg. Elf Tore muss man trotzdem erst einmal schießen. Bis zum Ende war das überzeugend von meiner Mannschaft. Wir nehmen viel Positives aus dieser Partie mit.“

Die Besten: Eyüp Erdogan (ST), Resul Omerovic (ST), Tobias Mösenbichler (ZDMF)