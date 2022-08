Knapper Heimerfolg – ASKÖ Oedt findet gegen SV Bad Ischl wieder in Erfolgsspur

Details Samstag, 27. August 2022 00:21

Es war ein herber Rückschlag im Titelrennen der Oberösterreich-Liga für die ASKÖ Oedt gewesen, als man in der Vorwoche gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen den Kürzeren gezogen hatte. Heute gab man aber die perfekte Antwort. Man rang den SV Zebau Bad Ischl in einer kurzweiligen, mitreißenden Partie auf eigener Anlage mit 3:2 nieder. Weil die SPG aus Wallern im Parallelspiel verlor, sind die Trauner wieder ganz nah dran an der Tabellenspitze.

Favorit mit komfortabler Pausenführung

Das Bemerkenswerte dieser Partie: Es waren zwei völlig konträre Halbzeiten, in denen die beiden Teams mit Spielfreude und offensiver Wucht punkteten, während man in der jeweils anderen nicht das gewünschte und in dieser Saison bereits mehrmals gezeigte Niveau erreichte. Die Trauner starteten stark und stellten durch einen Doppelschlag in den Minuten 19 und 21 früh auf 2:0. Zunächst war Stürmer Nenad Vidackovic per verwandeltem Strafstoß nach Foul an Filip Breskic erfolgreich. Nur Augenblicke später hatte Breskic bei einer entscheidenden Szene abermals seine Beine im Spiel. Nun trat der Sommerneuzugang aber selbst als Torschütze in Erscheinung. Mit einem platzierten Schuss ins lange Eck markierte er das 2:0. In der Folge fand aber der SV Bad Ischl immer besser in den Rhythmus und gleichsam die Sicherheit im eigenen Spiel. Unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen hatte man Pech, als Angreifer Mario Petter am Aluminium scheiterte – durchaus verdient wäre er gewesen, der Anschlusstreffer.

Joker zerstört Hoffnungen der Gäste

In der zweiten Hälfte holte der SV Bad Ischl, der nun klar besser war, das nach, was man vor dem Pausenpfiff verabsäumt hatte. Nach einer weiteren Petter-Chance in Minute 50 gelang Rudolf Durkovic das 2:1. Der Routinier hielt von rund 16 Metern voll drauf, sodass der Ball unhaltbar im rechten Eck einschlug (61.). Nun machte die Bögl-Truppe Nägel mit Köpfen und mengte zu hohem Tempo und sehenswerten Passstafetten die nötige Effizienz bei: Einen überfallartig vorgetragenen Angriff brachte Petter, der in letzter Instanz von Offensivkollege Franjo Dramac gut in Szene gesetzt worden war, zu einem perfekten Ende (72.). Der SV Bad Ischl, der bereits in der Vorsaison immer wieder Comeback-Qualitäten gezeigt hatte, war zurück in einer rassigen, unterhaltsamen Partie. Am Ende des Tages war es aber dann wohl doch die hohe individuelle Klasse der ASKÖ Oedt, die dafür sorgte, dass die Punkte in Traun blieben. Manuel Schmidl, im Laufe der zweiten Hälfte von der Bank gekommen, besorgte in der 84. Minute aus kurzer Distanz den 3:2-Endstand. Es war das dritte Schockerlebnis für tapfer kämpfende Gäste aus dem Salzkammergut an diesem Abend – in der Endabrechnung mindestens eines zu viel.

Stimme zum Spiel:

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das waren zwei verschiedene Halbzeiten. Wir haben gut begonnen und gleich 2:0 geführt. Bad Ischl ist aber Ende der ersten Hälfte schon aufgekommen. Dann haben wir uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen. Am Schluss haben wir noch einmal die Schlagzahl erhöht.“

Der Beste: Filip Breskic (LMF)