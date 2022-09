Der Meister bleibt sieglos! SPG Weißkirchen/Allhaming mit Remis gegen Aufsteiger UFC Ostermiething

Details Freitag, 02. September 2022 22:16

Mit einem spektakulären 11:0 gegen den kriselnden ATSV Stadl-Paura hatte der Neuling der Oberösterreich-Liga UFC Stampfl-Bau Ostermiething in der Vorwoche das realisiert, worauf der amtierende Meister SPG Weißkirchen/Allhaming so lange warten hatte müssen: den ersten Dreier der aktuellen Saison. Nach dem heutigen 1:1-Remis steht fest: Die Zebras müssen sich auch weiterhin in Geduld üben.

Grubeck schockt Liganeuling unmittelbar vor Pausenpfiff

Vor knapp 300 Zuschauern zeigte der UFC Ostermiething wenig Respekt vor dem amtierenden Titelträger. Man versuchte, sofort die Partie an sich zu reißen gegen eine Truppe, die nach einer schwierigen ersten Saisonphase einiges von ihrem Schrecken der vergangenen Spielzeit, durch offensive Wucht, defensive Kompaktheit und ergebnisorientieren Fußball einst redlich verdient, eingebüßt hat. Nachdem der formstarke Stürmer Resul Omerovic bereits in Minute 5 mit einem Kopfball an den Pfosten gehörig angeklopft hatte, machte er es in der 20. Minute besser, weil genauer. Teamkollege Julien-Lee Richter hatte am Ende eines unwiderstehlichen, raumgreifenden Solos das Auge für den besser positionierten Omerovic, legte quer und der Angreifer schob in letzter Instanz zur verdienten Führung ein. Die Gäste aus Weißkirchen strahlten selbst aber immer wieder eine offensive Gefahr aus und holten in der 42. Minute zum wirksamen Gegenschlag aus. Nach einem individuellen Fehler, unterlaufen in Ostermiethings Defensivverbund, schaltete Valentin Grubeck am schnellsten und schoss zum 1:1 ein.

Ein Remis, das keinem wirklich weiterhilft

Das Bemühen war ihnen nicht abzusprechen: Mit dem nötigen Tempo und Esprit ausgestattete Angriffsfraktionen beider Teams schafften es aber in Hälfte zwei nicht mehr, führ Zählbares zu sorgen. Der UFC Ostermiething machte im Laufe des zweiten Durchgangs noch einmal richtig Druck und kreierte immer wieder Überzahlsituationen. In Umschaltmomenten traf man dann aber oft nur die zweitbeste Entscheidung. Das reicht eben nicht, um eine derartig routinierte, ausgefuchste Abwehrreihe aus Weißkirchen zu überwinden. Es ist wohl ein Lernprozess, in dem sich der Aufsteiger befindet. Die Gäste wurden indes immer wieder durch Standards und hohe Hereingaben gefährlich. Für einen Treffer reichte es aber nicht mehr.

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer UFC Ostermiething):

„Es war eine sehr gute Leistung von uns, auf der wir aufbauen können. Wir waren ersatzgeschwächt, von daher war das nicht so leicht. Wir sehen, dass wir in dieser Liga mithalten können. Insgesamt sind das zwei Punkte zu wenig. Wir können aber mit dem Remis leben.“

Die Besten:

UFC Ostermiething: Julien-Lee Richter (RMF), Muhamed Subasic (IV)

SPG Weißkirchen/Allhaming: Valentin Grubeck (ST)