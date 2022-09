SPG Weißkirchen/Allhaming schießt sich Frust von der Seele – klarer Heimerfolg gegen FC Wels

Details Freitag, 09. September 2022 23:18

Anspruch und Realität klafften in der ersten Saisonphase der Oberösterreich-Liga für den amtierenden Meister SPG Weißkirchen/Allhaming doch arg auseinander. Noch sieglos gingen die Zebras ins heutige Heimmatch gegen den FC Wels. Schlussendlich zeigte man aber die Reaktion, die alle, die es mit den Weißkirchnern halten, so sehr herbeisehnten.

SPG entscheidet Partie in den ersten 7 Minuten

Eines vorweg: Was die Olzinger-Truppe heute in den ersten Minuten einer insgesamt denkwürdigen Begegnung abriss, war schlichtweg atemberaubend. Man überrannte einen zu Beginn brutal überforderten, desillusionierten Gegner förmlich. In der 2. Minute stellte Florian Templ nach einer Flanke von Fabian Leitner per Flugkopfball auf spektakuläre Art und Weise auf 1:0. Nur 4 beziehungsweise 5 Minuten später die nächsten Rückschläge für die Messestädter: Valentin Grubeck aus dem Getümmel und der heute sehr gut aufgelegte Michael Schröttner mit einem Schuss ins kurze Eck erhöhten auf 3:0. Ein perfekter Start für die Zebras, der selbstredend dafür sorgte, dass die nötige Sicherheit ins Spiel zurückkehrte nach schwierigen, unangenehmen Wochen. Unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen schockte man den FC Wels erneut. Schröttner stellte mit einem platzierten Schuss aus rund 12 Metern auf 4:0 (44.).

FC Wels beendet Partie mit zehn Mann

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste leicht verbessert und schafften es phasenweise, dem Kontrahenten auf Augenhöhe zu begegnen. Dieser war mit einer komfortablen Führung im Rücken auch nur bedingt gefordert. In der 69. Minute betrieb der FC Wels Ergebniskosmetik. Robin Frühwirth, bereits in der 17. Minute eingewechselt, markierte das 4:1. Mehr gelang den Gästen aber nicht mehr. Stattdessen kreierte die SPG in der Schlussphase noch richtig dicke Chancen. Insbesondere Grubeck kam zu enorm aussichtsreichen Einschussmöglichkeiten, er ließ diese aber ungenützt verstreichen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Wels-Akteur Luka Valentic in der 81. Minute die Ampelkarte sah und frühzeitig runter musste. Er wird seiner Truppe fehlen, wenn es am kommenden Wochenende auf eigener Anlage gegen den ASK St. Valentin geht. Bei den Weißkirchnern ist nach diesem überzeugenden Heimsieg der ganz große Druck erst einmal weg. In Runde 7 will man bei der SPG Pregarten nachlegen, um sich langsam, aber sicher in die Tabellenregionen vorzuarbeiten, die auch dem eigenen Selbstverständnis entsprechen.

Stimme zum Spiel:

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir standen vor diesem Spiel extrem unter Druck. Das war ein Pflichtsieg heute. Wir sind froh, dass wir das geschafft haben. Das einzige Manko war die mangelnde Chancenauswertung. Mit den sechs Punkten haben wir jetzt etwas den Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt. Hoffentlich war das ein Befreiungsschlag. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Die Besten: Florian Templ (ZMF), Michael Schröttner (ST)