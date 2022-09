Heimmacht SPG Wallern/St. Marienkirchen – deutlicher Sieg gegen SV Bad Ischl

Details Samstag, 10. September 2022 18:29

Nach einem gelungenen Saisonstart in der Oberösterreich-Liga samt reichlich Bewegung auf dem Punktekonto hatte es für den SV Zebau Bad Ischl zuletzt zwei bittere Pleiten in Folge gesetzt – damit einhergehend: ein Rückfall in alte Muster. Stichwort defensive Instabilität. Heute hatte man wohl das schwierigste Auswärtsmatch der gesamten Spielzeit vor der Brust. Es ging ins Trattnachtal zum Titelanwärter SPG Wallern/St. Marienkirchen. Schlussendlich gab es dort nichts zu holen. Die Haidacher-Elf setzte sich mit 4:1 durch und erhöhte den Druck auf die Tabellenspitze massiv. Es war der dritte Sieg im dritten Heimmatch. Einziges Manko: Man fing sich das erste Gegentor auf eigenem Kunstrasen. Das ist aber freilich Jammern auf ganz hohem Niveau.

Ball findet gleich zwei Mal via Aluminium Weg ins Tor

Vor in etwa 200 Zuschauern hatte der Favorit aus Wallern in Hälfte eins mehr von der Partie. Man zeigte die Tugenden, welche die Truppe in dieser ersten so erfolgreichen Saisonphase auszeichnen: Intensität, Aggressivität, Laufbereitschaft im Spiel gegen den Ball und Kreativität, Tempo sowie Durchschlagskraft nach Eroberung desselben. Somit machte man es dem Gast aus dem Salzkammergut richtig schwer. In Minute 26 stellte der heute enorm gut aufgelegte Dejan Misic auf 1:0, indem er einen Freistoß aus rund 18 Metern mit viel Gefühl und der nötigen Wucht im Tormanneck versenkte. Der Ball fand dabei via Innenstange den Weg ins Tor. Neun Minuten später erhöhte der Mittelfeldmann auf 2:0. Misic hielt dabei voll drauf und knallte das Spielgerät an die Unterkante der Latte, woraufhin das Leder über die Linie sprang. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass der SV Bad Ischl offensiv durchaus eine gewisse Gefahr ausstrahlte. Rudolf Durkovic und Mario Petter fanden die besten Gelegenheiten der Gäste in Hälfte eins vor.

Joker sticht doppelt

Unmittelbar nach Wiederanpfiff setzte die beste Phase der Bögl-Truppe ein. Die Zebau-Elf nahm nun mehr Risiko und war am Drücker gegen einen Kontrahenten, der zusehends passiver wurde und sich hinten reindrücken ließ. Prompt kreierte man richtige Top-Chancen. Abermals Durkovic und Petter konnten aber kein Kapital aus eben jenen schlagen. Exakt in dieser Phase sorgte jedoch Wallerns Joker Daniel Steinmayr mit dem 3:0 nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Stephan Dieplinger für die Entscheidung und zog dem Gast damit auf unsanfte Art und Weise den Stecker (70.). Zwar gelang diesem in Minute 74 das 3:1 durch Mario Petter, nachdem Florian Bichler am Querbalken gescheitert war. Mehr gelang dem SV Bad Ischl aber nicht mehr. Stattdessen setzte es einen weiteren Dämpfer in Minute 80. Nach einem langen Ball in die Spitze verlängerte Wallerns großgewachsener Stürmer Oliver Affenzeller das Leder perfekt auf den eingelaufenen Steinmayr, welcher humorlos den 4:1-Endstand markierte. Kurios: Ein drittes Mal an diesem Nachmittag fand das Spielgerät seinen Weg via Aliminium ins Tor.

Stimmen zum Spiel:

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Es freut mich persönlich, dass die Einwechselspieler noch einmal richtig Schwung gebracht haben und mit Daniel Steinmayr auch ein Joker getroffen hat. Insgesamt war der Sieg verdient – auch in dieser Höhe. Es ist wichtig, dass wir den nächsten Heimsieg eingefahren haben.“

Die Besten: Dejan Misic (LMF), Daniel Steinmayr (ZOMF)

Josef Bögl (Trainer SV Bad Ischl):

"Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben gekämpft und alles probiert. Wir agieren momentan etwas unglücklich und müssen uns das Glück wieder erarbeiten. Wir hatten Möglichkeiten, aber es reichte heute nicht."