Achtungserfolg! Aufsteiger UFC Ostermiething zwingt ASK St. Valentin in die Knie

Details Samstag, 10. September 2022 18:52

Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten scheint sich der Neuling der Oberösterreich-Liga UFC Stampfl-Bau Ostermiething zuletzt in der neuen sportlichen Umgebung stabilisiert zu haben. Heute musste man die Reise zum ASK Case IH Steyr St. Valentin antreten. Der Gast aus dem bayrischen Grenzgebiet zeigte in Niederösterreich eine Top-Leistung und setzte sich verdient mit 1:0 durch. Bei der Riedl-Elf scheint indes spielerisch irgendwie der Wurm drinnen zu sein. Es war das dritte Match in Folge, in dem man nicht wirklich überzeugen konnte. Heute steht man obendrein ohne Punkte da.

Liganeuling lässt Top-Chancen ungenützt verstreichen

Vor rund 200 Zuschauern war die Truppe aus Ostermiething vom Start weg das dominantere Team. Es entwickelte sich ein temporeiches, bisweilen auch hektisches Kräftemessen, in dem der ASK augenscheinlich versuchte, den Gegner hoch zu pressen und diesen somit in Bedrängnis zu bringen. Der Aufsteiger löste sich aber immer wieder geschickt aus derartigen Situationen und brachte dann das nötige Tempo ins Spiel, wenn es in die Offensive ging. Man kreierte in Hälfte eins gleich mehrere richtig aussichtsreiche Gelegenheiten. Die Angreifer Elvis Ozegovic, Julien-Lee Richter und Resul Omerovic scheiterten aber allesamt beim Versuch, den Ball im Tor unterzubringen. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Eyüp Erdogan entscheidet Partie

Im Lauf der zweiten Hälfte ließ der ASK St. Valentin sichtlich nach. Die Riedl-Truppe schaffte es nicht mehr, die nötige Intensität ins eigene Spiel zu bringen und war dem Kontrahenten insbesondere in physischer Hinsicht unterlegen. Abermals Omerovic und Erdogan ließen in dieser Phase weitere Sitzer aus. Die 75. Minute brachte dann aber die spielentscheidende Szene an diesem Nachmittag mit sich: Nach einem langen Abschlag unterlief dem ASK ein böser wie folgenschwerer Lapsus im Defensivverbund. Nutznießer eines Missverständnisses zwischen Keeper und Verteidiger war Ostermiethings Offensivmann Erdogan, der das 0:1 markierte. In der Schlussphase probierten die Heimischen noch einmal alles. Den Defensivverbund der Gäste konnte man aber nicht mehr wirklich in Verlegenheit bringen. Die beste Chance hatte Thomas Himmelfreundpointner, der es aus acht Metern per Volleyabnahme versuchte. Er verfehlte das anvisierte Ziel aber.

Stimmen zum Spiel:

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

“Der Sieg von Ostermiething war nicht unverdient – aufgrund der besseren Torchancen. Das war jetzt das dritte Match in Folge, in dem wir spielerisch nicht zu 100% glänzen konnten. Aus diesen drei Partien haben wir aber immerhin vier Punkte geholt. Momentan können wir uns offensiv nicht so in Szene setzen.“

Robert Berg (Trainer UFC Ostermiething):

„Das war eine überzeugende Leistung von uns. Wir waren bis zum Führungstreffer wirklich stark. Danach sind wir passiver geworden. Am Ende hatten wir noch Glück. Der Sieg ist insgesamt aber verdient.“

Die Besten: Alexander Zenz (ZMF), Admir Hodzic (IV)