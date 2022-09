Dritte Pleite in Serie! Union Dietach muss sich auch DSG Union Perg geschlagen geben

Details Freitag, 23. September 2022 23:15

Ein wenig außer Tritt war zuletzt der Aufsteiger Union PROCON Dietach gekommen, als man nach einer furiosen ersten Saisonphase samt Tabellenführung an den vergangenen beiden Spieltagen jeweils den Kürzeren zog. Nichtsdestotrotz verfügt die Ruttensteiner-Truppe über die zweitbeste Offensive der Oberösterreich-Liga und gewann starke zwei der bisherigen drei Begegnungen auf eigenem Rasen. Am heutigen Abend empfing man nun auf ebenjenem die DSG Union HABAU Perg, die seit vier Spielen auf einen vollen Erfolg wartet. Jener Negativserie setzten die Mühlviertler nun ein jähes Ende, rangen den Aufsteiger mit 2:1 nieder und überholten damit den Kontrahenten kurzerhand im Klassement.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Zweifelsohne keine einfachen Wochen durchleben die Aufsteiger aus Dietach, musste man doch in der jüngeren Vergangenheit erstmals in dieser Saison mit Rückschlägen und Niederlagen umgehen lernen. Umso engagierter und motivierter starteten die Gastgeber vor eigenem Publikum in die Partie, hatten lange Zeit Ball und Gegner gut im Griff, verpassten es allerdings, aus ebenjener Überlegenheit Kapital zu schlagen. Besser, weil effizienter und präziser machte es nach 21 Minuten Cem Aygün aufseiten der Gäste, der eine Unachtsamkeit des Heim-Keepers blitzschnell erkannte und seelenruhig zur Führung einschieben konnte. Doch nur sieben Minuten später schlugen die Hausherren postwendend zurück, Matej Socovka versenkte die Kugel per präzisem Schuss ins lange Eck zum Ausgleich. Das letzte Wort in Durchgang eins sprachen schließlich aber wieder die Mühlviertler, die nach schöner Kombination über die Seite abermals Aygün in Szene setzten, der aus rund fünf Metern den Ball gekonnt über die Linie drückte.

Dietach-Antwort bleibt aus

Durchgang zwei wartete dann ohne die ganz großen Highlights auf. Die beste Chance auf den erneuten Ausgleich hatte aufseiten der Gastgeber Yusuf Efendioglu – aus kurzer Distanz vergab der Topstürmer jedoch leichtfertig. Ansonsten tat sich der Aufsteiger aus der Landesliga gegen einen Gegner, der mit einer Fünferkette ungemein kompakt verteidigte, ungemein schwer zu Chancen zu kommen. Auch in der Arbeit gegen den Ball fand man heute keine Mittel und Wege, um den Spielverlauf an sich zu reißen. So blieb es letztlich beim knappen, aber doch verdienten Erfolg der DSG Union Perg, der gleichermaßen die dritte Pleite der Ruttensteiner-Elf in Serie bedeutete. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass aufseiten der Gäste Simon Rumetshofer in Minute 84 wegen einer Unsportlichkeit noch mit Rot vom Platz flog.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir haben eigentlich gut ins Spiel gefunden, leider aber die Chancen nicht gemacht. Beide Gegentore darfst du so eigentlich nicht bekommen. Wir sind momentan einfach häufig den einen Schritt immer zu spät, das geht sich dann einfach in der Oberösterreich-Liga nicht aus.“

Der Beste: Simon Ströbitzer (ZM)