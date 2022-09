Machtdemonstration in Spitzenspiel! SPG Wallern/St. Marienkirchen unterstreicht gegen SU St. Martin/M. Topform

Details Freitag, 23. September 2022 23:38

Spitzenspiel im Trattnachtal! Es hieß Tabellenführer gegen Viertplatzierten, Titelfavorit gegen amtierenden Cup-Sieger, SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen gegen SU Strasser Steine St. Martin/M. – spannender, ja hochklassiger geht es zurzeit kaum in der Oberösterreich-Liga. Während es für die Haidacher-Elf galt, den Platz an der Sonne zu verteidigen, rochen die Mühlviertler die Chance, nach einem mühsamen Saisonstart langsam, aber sicher Kontakt zur Spitze aufzunehmen. Letztlich hatten die Hausherren das bessere Ende für sich, die durch einen furiosen Heimsieg gegen die Hartl-Truppe damit weiter auf der Erfolgswelle surfen.

Tabellenführer setzt dickes Ausrufezeichen

Wie so oft in den letzten Wochen legten die Gastgeber den Grundstein für den späteren Erfolg bereits in den Anfangsminuten: Oliver Affenzeller zeigte sich bereits nach sechs Minuten hellwach und besorgte nach einem Eckball das 1:0. Man verpasste es in weiterer Folge jedoch, den Schwung hundertprozentig mitzunehmen, um im Idealfall umgehend ein weiteres Tor nachzulegen. So fand der Gast aus dem Mühlviertel immer besser in die Partie, brachte zusehends mehr Präzision in seine Aktionen und belohnte sich nach einer knappen halben Stunde mit dem, so ehrlich muss man sein, verdienten Ausgleich. Richard Mayr versenkte die Kugel souverän in den Maschen. Doch was die Haidacher-Elf im Anschluss auf den Rasen zauberte, war schlichtweg atemberaubend und sucht in der OÖ-Liga wohl seinesgleichen: Binnen acht Minuten stellte der Titelfavorit von 1:1 auf 4:1 und präsentierte damit die perfekte Antwort auf eben erwähnten Gegentreffer auf dem Silbertablett: Philipp Huspek per sehenswertem Lupfer, erneut Oliver Affenzeller sowie der abermals stark aufspielende Dejan Misic trugen sich in diesen ereignisreichen Minuten in die Scorerliste ein und sorgten damit für eine brutal komfortable Pausenführung der Trattnachtaler.

Heim-Elf macht halbes Dutzend voll

Mit gehörig Wut im Bauch kam der Gast aus der Kabine, sichtlich alles andere als zufrieden mit dem derzeitigen Zwischenstand – das erste Ausrufezeichen in Durchgang zwei setzte in Minute 55 dann Timo Streibl, der nach einem zuvor noch vergebenen Penalty geistesgegenwärtig reagierte und die Kugel noch zum Anschlusstreffer versenkte. Was die Hausherren an diesem Abend allerdings zweifelsohne auszeichnete, war eine unglaubliche Effizienz und die Gabe, auf jegliche Rückschläge stets die passende Reaktion zu zeigen. So stellte nach einer genauen Stunde Philipp Mitter per Traumtor den alten Vorsprung wieder her und versenkte dabei das Spielgerät aus gut und gerne dreißig Metern genau im Winkel – 5:2. Damit nicht genug: In Minute 68 legte Dejan Misic nach Vorarbeit des eingewechselten Daniel Steinmayr einen weiteren Treffer nach und machte damit das halbe Dutzend voll. Den Gästen hingegen gelang es im Anschluss nicht mehr, erneut anzuschreiben und damit nochmals Spannung in die Partie zu bringen – zu dominant, ja erdrückend die Performance der Hausherren am heutigen Abend.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir haben heute sicher auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben heute einfach unglaublich effizient gespielt und die Tore stets zum passenden Zeitpunkt gemacht. Kompliment aber auch an St. Martin, die uns einen tollen Kampf geboten haben.“

Die Besten: Dejan Misic (LMF), Philipp Mitter (IV)