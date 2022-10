Duell der Meister geht an Union Ostermiething – Last-Minute-Heimsieg gegen Union Dietach

Details Samstag, 01. Oktober 2022 19:58

Nach zuletzt zwei empfindlichen Pleiten am Stück war die Union Stampfl-Bau Ostermiething heute in der Oberösterreich-Liga gegen die Union PROCON Dietach bereits unter Druck gestanden. Schlussendlich hielt der amtierende Meister der Landesliga West diesem stand und bog in einer dramatischen Partie den ehemaligen Tabellenführer mit 3:2. Der Kontakt zum direkten Konkurrenten und gleichsam zum Ligamittelfeld ist somit hergestellt.

Pausenführung für den Gastgeber

Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen schafften es die Dietacher insbesondere in der ersten halben Stunde, an die starken Performances der ersten Saisonphase zu erinnern. Mit den Attributen technische Qualität, Tempo und Intensität im eigenen Spiel ausgestattet, setzte man dem Gegner richtig zu. Einziges Manko und Unterschiedskriterium zu den ersten Runden: Es mangelte an der Effizienz im vordersten Drittel. In einer Partie, die sich auf einem insgesamt hohen Niveau bewegte, fand man gleich drei Top-Chancen vor, ließ diese aber ungenützt verstreichen. Die wohl beste hatte der aktuell Zweitplatzierte der Torschützenliste Denis Berisha. Und die Union Ostermiething? Diese zeigte dem Kontrahenten in der 42. Minute, was Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse bedeutet. Wegbereiter zum so wichtigen 1:0 war eine Standardsituation. Angreifer Elvis Ozegovic übernahm nach einer Ecke volley und schoss zur Führung ein.

Berg-Truppe mit toller Moral

Ein völlig konträres Bild dann in Durchgang zwei: Nun waren es die Heimischen, die extrem aussichtsreiche Chancen kreierten, daraus aber kein Kapital schlagen konnten und dafür gewissermaßen bestraft wurden. Nachdem Resul Omerovic gleich mehrere Sitzer ausgelassen und damit eine Vorentscheidung verpasst hatte, schlugen die Gäste eiskalt zurück. Durch einen Doppelschlag in den Minuten 75 und 77 drehte man das Match komplett. Hierfür verantwortlich: Matej Socovka nach Vorlage von Berisha und Yusuf Efendioglu mit einem Schuss aus halblinker Position. Wie die Union Ostermiething mit diesem Rückschlag aber umging, war vorbildhaft und gleichsam furios. In Minute 81 sorgte Admir Hodzic nach einer Ecke für den zwischenzeitlichen Ausgleich und insbesondere dafür, dass wieder Hoffnung aufkeimte im Lager der Heimischen. Hoffnung ist ein Gefühl. Es braucht dazu aber auch Taten, um sich aus einer ursprünglich misslichen Lage zu befreien und für die ganz großen Emotionen zu sorgen. Jenen Job erledigte ein Einwechselspieler: Patrick Rindberger umkurvte nur sechs Minuten nach seiner Hereinnahme Dietachs Keeper und Kapitän Andreas Thallinger und schob zum 3:2-Endstand ein (91.).

Stimme zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Es war eine unglaubliche Partie. Wir haben eine super Moral gezeigt, haben an uns geglaubt und sind noch einmal zurückgekommen – Komplement an die ganze Mannschaft!“

Der Beste: Alexander Burgstaller (LV)