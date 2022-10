Union Mondsee im Vormarsch: Auswärtserfolg gegen SPG Pregarten

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 12:12

Immer mehr vergessen macht die Union Raiffeisen Mondsee den völlig verpatzten Saisonstart in die Oberösterreich-Liga. Seit mittlerweile beeindruckenden fünf Partien sind die Mamoser-Schützlinge bereits ungeschlagen und sorgten damit für gehörig Bewegung in tabellarischer Hinsicht. Nun folgte die schwere Auswärtsreise zur SPG Algenmax Pregarten, deren Höhenflug allerdings am vergangenen Wochenende gegen St. Valentin ein jähes Ende fand. Auch am gestrigen Abend musste man sich letztlich knapp mit 2:1 geschlagen geben.

Gastgeber macht das Spiel, Mondsee das Tore

So viel vorweg: Die SPG Pregarten war insbesondere in der ersten halben Stunde in allen Belangen das bessere Team, schnürte den Kontrahenten aus Mondsee teilweise erdrückend in deren Hälfte ein und kam gleich zu zahlreichen, hochkarätigen Einschussmöglichkeiten. Was man sich aber zweifelsohne vorwerfen lassen muss, ist die mangelnde Präzision sowie Konsequenz in Abschlusssituationen, welche die Gradascevic-Elf gleich mehrfach fahrlässig verstreichen ließ. Nichtsdestotrotz nahm der Druck von Minute zu Minute zu, ein Treffer aufseiten des Gastgebers lag wahrlich in der Luft. Just in dieser Phase hole dann jedoch die Union Mondsee zum Nackenschlag aus und stellte per Tor von Tobias Freinberger nach einem Corner den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Momente zuvor war der Ball bereits von einem Pregarten-Akteur an den eigenen Pfosten gesprungen.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Halbzeit zwei gestaltete sich dann ausgeglichener als der erste Durchgang. Erste nennenswerte Chance verbuchten dann aber wieder die Gastgeber, Leos Vozihnoj scheiterte nach zuvor sehenswerter Kombination an Franz Jörgner. Abermals besser, weil schlichtweg konsequenter machten es dann nur wenige Minuten später wieder die Mondseer, die durch Jonas Schwaighofer auf 2:0 erhöhten. Der Ball fand dabei via Querlatte den Weg ins Tor (67.). Eine umgehende Antwort auf eben erwähnten zweiten Rückschlag blieb aufseiten der Hausherren im Anschluss vorerst aus – erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit profitierte Michael Hackl von einem Schnitzer im Abwehrverbund der Gäste, umkurvte den Keeper und schob unbekümmert zum Anschlusstreffer ein – zu spät allerdings, um noch Zählbares aus einer Partie mitzunehmen, in der sicherlich für die SPG Pregarten mehr drinnen gewesen wäre.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Wir wussten, dass Pregarten eine richtig harte Nuss ist. Sie haben vor allem in der ersten Halbzeit überragend gespielt, da hatten wir oft Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Dementsprechend ist der Sieg gestern sicherlich auch ein wenig glücklich.“

Die Besten: Tobias Freinberger (LV), Dejan Janjic (IV)