Big Points! SV Bad Ischl meldet sich mit Heimsieg gegen DSG Union Perg eindrucksvoll zurück

Details Samstag, 08. Oktober 2022 23:06

Nach zuletzt zwei empfindlichen Pleiten am Stück und einem ersten Saisondrittel der Oberösterreich-Liga, in welchem man zu keinem Zeitpunkt so richtig in den Rhythmus gefunden hatte, stand der SV Zebau Bad Ischl im heutigen Heimmatch gegen die DSG Union HABAU Perg bereits mächtig unter Druck. Diesem hielt man aber schlussendlich stand, siegte mit 3:1 und distanzierte sich etwas von der Abstiegszone.

Keine Tore in Hälfte eins

Der erste Durchgang ist schnell erzählt: Die DSG Union Perg viel aktiver, mehr Ballbesitz verzeichnend, aber mit offensichtlichen Schwierigkeiten, im vordersten Drittel richtig präsent oder zwingend zu werden. Auffällig dabei: Man hatte enorm viele Standards, Kapital konnte man daraus aber keines schlagen. Auch der SV Bad Ischl produzierte nicht sonderlich viele offensive Highlights. Ein Weitschuss von Rudolf Durkovic war wohl die nennenswerteste Szene in Hälfte eins aus Gästesicht.

Bögl-Truppe brutal effizient

Einen ausgezeichneten Start in den zweiten Durchgang erwischte die Zebau-Elf, die in Minute 47 durch Mario Petter auf 1:0 stellte. Der Stürmer hatte sich nach schöner wie zielstrebiger Einzelaktion den nötigen Platz verschafft, um dann humorlos die Kugel im kurzen Eck zu versenken. Jenes Erfolgserlebnis sorgte umgehend dafür, dass die Gäste mit breiter Brust agierten. Die nötige Selbstverständlichkeit war zurückgekehrt ins eigene Spiel. Es war zweifelsohne die beste Phase des SV Bad Ischl, der in der 58. Minute kurzerhand auf 2:0 erhöhte. Franjo Dramac zirkelte einen Eckball mit der nötigen Härte und richtig Effet direkt aufs Tor. Pergs Lukas Netter konnte dabei das Spielgerät nur ins eigene Tor abfälschen. Unmittelbar danach nahm die DSG Union Perg sichtlich mehr Risiko, agierte offensiver und belohnte sich in der 70. Minute hierfür. Nach einem Foul am kurz zuvor eingewechselten Daniel Steinbauer im Strafraum Bad Ischls versenkte Markus Derntl den fälligen Penalty zum 2:1. Die Perger drängten in der Folge auf den Ausgleich. Simon Ströbitzer vergab in dieser Phase die beste Chance der Heimischen. Aber auch die Gäste strahlten ständig eine gewisse Gefahr aus. Nachdem Durkovic und Matthias Eisl gute Gelegenheiten liegen gelassen hatten, überwand man den Defensivverbund des Kontrahenten in der 94. Minute durch schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Nach aufmerksamer Vorlage von Durkovic stach Joker Jakob Eisl nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung – 3:1.

Stimmen zum Spiel:

Josef Bögl (Trainer SV Bad Ischl):

„Es war eine Partie auf Augenhöhe. Solche Gegner haben unser Niveau. In solchen Matches müssen wir bestehen. Gegen andere Teams reicht es momentan nicht. Schlussendlich haben wir heute verdient gewonnen. Perg hat uns aber alles abverlangt. Es war eine kompakte Mannschaftsleistung von uns. Das war wichtig. Wenn man sich unser Torverhältnis ansieht, war uns heute klar, dass das so nicht weitergehen kann.“

Die Besten: Patrick Ambrosch (IV), Jan Ehrenleitner (IV), Franjo Dramac (LMF/RMF)

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Wir waren nicht fähig, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir zu wenig zwingend waren. Bad Ischl hat aus den wenigen Chancen das Maximum herausgeholt. Daher ist der Sieg verdient. Gratulation an Bad Ischl!“