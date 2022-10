SPG Weißkirchen/Allhaming robbt sich weiter an Tabellenspitze heran - 1:0 gegen ASK St. Valentin

Details Freitag, 14. Oktober 2022 22:17

Es dauerte, bis der amtierende Meister der Oberösterreich-Liga, SPG Weißkirchen Allhaming, in der neuen Spielzeit wieder zu alter Stärke fand. Nach einem regelrechten Fehlstart gelang es den Zebras zuletzt, Konstanz in ihr Spiel zu bringen und arbeitete sich damit kontinuierlich aus dem Tabellenkeller heraus. Auch beim heutigen Kontrahenten, dem ASK Case IH Steyr St. Valentin, zeigt die Formkurve eindeutig nach oben – aus den letzten vier Spielen holte die Riedl-Elf starke neun Zähler. Gegen die Zebras zog man heute jedoch nach neunzig Minuten den Kürzeren – 1:0 der Endstand.

Zebras mit knapper Pausenführung

Mit einem regelrechten Aderlass hatten die Hausherren bereits vor Anpfiff zu kämpfen, nachdem mit Fabian Leitner aufgrund einer schweren Knieverletzung, die er sich in der Vorwoche beim Match gegen Friedburg zugezogen hatte, Hristo Krachanov krankheitsbedingt und auch Michael Schröttner wegen einer im Training zugezogenen Blessur gleich drei wichtige Stützen und Leistungsträger im Team ausgefallen waren. Alternativen waren also bei den Hausherren am heutigen Abend gefragt, um die doch schwerwiegenderen Ausfälle kompensieren zu können. Eben dies gelang insbesondere in der ersten Halbzeit durchwegs positiv, die Olzinger-Truppe war die aktivere, zielstrebigere Mannschaft und verbuchte die eindeutig besseren, klareren Torchancen. Erstmals für Bewegung auf der Anzeigetafel sorgte schließlich Valentin Grubeck nach einer guten halben Stunde, der einen Gücenoglu-Abschluss entscheidend ins Tor ablenkte – 1:0 der Pausenstand.

Gäste-Comeback bleibt aus

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich insbesondere die Riedl-Elf stark verbessert, war man doch mit nur einem richtigen Torschuss aus Halbzeit eins eindeutig unter den Erwartungen geblieben. Umso energischer, ja geradliniger kamen die Niederösterreicher dafür aus den Kabinen und fanden in den ersten fünf Minuten gleich zwei Mal richtig gute Chancen zum Ausgleich vor – man scheiterte jedoch an der eigenen Abschlussschwäche beziehungsweise an den hervorragenden Abwehrkünsten von Zebra-Schlussmann Lorenz Höbarth. Selbst müssen sich die Gastgeber den Vorwurf gefallen lassen, in der verbleibenden halben Stunde, in der man sich wieder deutlich gefasster und kompakter zeigte, nicht vorzeitig den Sack zugemacht und mit einem weiteren Treffer für mehr Ruhe im eigenen Spiel gesorgt zu haben. Ebenjene Fahrlässigkeit hätte sich dann bereits in der Nachspielzeit beinahe um ein Haar noch gerächt, aus kürzester Distanz fehlte den Gästen aber das nötige Zielwasser, um doch noch mit einem Zähler die Heimreise antreten zu können.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind heute richtig happy. Wir haben uns vorgenommen, aus dem Heimdoppel mindestens vier Punkte mitzunehmen, das ist uns gelungen. Damit haben wir den Anschluss an das obere Mittelfeld beziehungsweise die vordersten Plätze geschafft. Jetzt haben wir in den verbleibenden Runden noch ein sehr anspruchsvolles Programm, da tun die drei Punkte richtig gut.“

Die Besten: Philipp Schopper (ZDM), Daniel Kerschbaumer (IV)