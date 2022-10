Erster Heimsieg der Saison! SPG Friedburg/Pöndorf ringt SU St. Martin/M. nieder

Details Samstag, 15. Oktober 2022 19:15

Nicht wirklich nach Wunsch läuft es noch bis dato in dieser Spielzeit der Oberösterreich-Liga für die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf, der neben zu wenig Konstanz in den eigenen Leistungen eine erschreckende Heimschwäche gehörig Sorgen bereitet – vor eigenem Publikum gelang der Pessentheiner-Elf kein Punktgewinn. Nächste Chance hierfür bot sich nun am heutigen Nachmittag gegen die formstarke SU Strasser Steine St. Martin/M.. Eben diese konnte man just gegen einen scheinbar übermächtigen Kontrahenten nützen, bog die Mühlviertler mit 3:1 und sorgte damit gleichsam für enorm wichtige Zähler in Hinblick auf die Tabelle.

Hausherren schlagen in Nachspielzeit zu

Dabei benötigten die Gastgeber eine gewisse Zeit, sich an das gehörige Tempo, das der amtierende Cupsieger stets zu gehen pflegt, anzupassen und einzustellen. Weil man in einer Anfangsphase, in der zunächst die Hartl-Truppe mehr von der Partie hatte und die besseren Möglichkeiten verzeichnete, unbeschadet und somit ohne Gegentreffer blieb, fing man nach gut zwanzig Minuten selbst an, für mehr Akzente und Aktionen im eigenen Spiel mit dem Ball zu sorgen. Die erste dicke Einschussmöglichkeit aufseiten der Hausherren fand nach gut 25 Minuten Miroslav Antonov vor, dessen Abschluss wurde jedoch im letzten Moment noch geblockt. Besser, weil schlichtweg genauer und entschlossener machte es dann wenige Augenblicke vor der Halbzeit Kollege Andreas Friedl. Der Offensivakteur drang energisch in den Strafraum ein, um ansatzlos abzuziehen und die Kugel im Gehäuse zu versenken – 1:0.

Pessentheiner-Truppe bringt ersten Heimsieg unter trockene Tücher

Mit großen Ambitionen waren die Gastgeber aus der Kabine gekommen, entschlossen, die Führung weiter auszubauen und damit den Grundstein für den ersten Heimsieg in dieser Saison zu sorgen. Genau diesen Hoffnungen machten die Mühlviertler jedoch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff ein jähes Ende, Timo Streibl versenkte nach schöner Kombination die Kugel von der Strafraumkante im langen Eck – Ausgangszustand wiederhergestellt. Doch dieser Treffer sollte die Hausherren erst so richtig wachrütteln, drückte man fortan so richtig auf das Gaspedal und erhöhte damit kontinuierlich die Schlagzahl in punkto Offensivaktionen. Die Belohnung folgte umgehend: In Minute 58 kam das Spielgerät zu Leonard Jigalov, der im Strafraum unbedrängt zu seinem ersten Treffer im Trikot der Kampfmannschaft einschießen konnte. Weil schließlich Ernst Öbster auch noch das 3:1 nach mustergültiger Vorarbeit markierte und die Gäste auf eben jenen zweiten Rückschlag keine Antwort mehr fanden, stand er schließlich fest, der erste Saisonsieg auf eigener Anlage der SPG Friedburg/Pöndorf.

Stimme zum Spiel

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Wir wollten heute unbedingt den ersten Sieg vor heimischem Publikum holen. Das war eine unglaubliche Mannschaftsleistung, das haben sich die Jungs richtig verdient. Über neunzig Minuten war es auch ein verdienter Sieg meines Teams!“

Der Beste: Leonard Jigalov