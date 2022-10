Spektakel im Nachtrag! SPG Pregarten und Union Dietach schenken sich bei torreichem Remis nichts

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 22:10

Ein Match der 11. Runde in der Oberösterreich-Liga musste am vergangenen Wochenende witterungsbedingt abgesagt werden: jenes zwischen der SPG Algenmax Pregarten und der Union PROCON Dietach. Am heutigen Dienstagabend wurde es nachgeholt. Es war rassig, reich an offensiven Highlights, kurzweilig – und brachte am Ende keinen Sieger hervor.

Sadriu schockt Gastgeber doppelt

Die Ruttensteiner-Truppe aus Dietach erwischte einen perfekten Start in dieses Kräftemessen. Die aus Sicht der SPG enorm unglückliche Vorgeschichte: Bereits in der 2. Minute fiel ein Rückpass auf Keeper Stephan Pichler zu kurz aus. Imran Sadriu schlug daraus sofort Kapital, spritzte dazwischen und schoss zum 0:1 ein. Nur zehn Minuten später aber die perfekte Antwort der Heimischen: Nach einem Eckball war Sebastian Schröger mit dem Kopf zur Stelle und stellte auf 1:1 in einer rassigen, temporeichen Partie, in welcher sich beide Offensivfraktionen enorm bemüht zeigten, für Highlights im vordersten Drittel zu sorgen. Wiederum nur sieben Minuten später schlug abermals die Union Dietach zu. Wieder stellte Sadriu seine Torjägerqualitäten unter Beweis und vollendete einen insgesamt sehenswerten Angriff gekonnt per Kopf zur erneuten Führung. Auffällig in Hälfte eins: Die Gäste waren nicht das bessere Team, gingen aber trotzdem mit einer relativ komfortablen Führung in die Pause, was auch und vor allem daran lag, dass man dem Kontrahenten in Sachen Effizienz einiges voraus war. So auch in Minute 34: Benedikt Machreich besorgte das 1:3. Sein Schuss wurde dabei leicht abgefälscht.

Pregartner mit brutaler Moral

Was sich vor dem Seitenwechsel bereits angedeutet hatte, verschärfte sich in Hälfte zwei: Die SPG wurde immer besser, war schließlich das absolut spielbestimmende Team. Die Union Dietach legte den Fokus indes auf eine stabile Defensive und Umschaltmomenten nach Ballgewinn. Das machte man auch zunächst richtig gut: Stürmer Yusuf Efendioglu tauchte plötzlich alleine vor Schlussmann Pichler auf. Er ließ die dicke Chance auf das 1:4 und die damit einhergehende Vorentscheidung aber ungenützt verstreichen. Die Mühlviertler belohnten sich indes in der 59. Minute für einen beherzten Auftritt. Nach einer präzisen Flanke von Lukas Grüner köpfte Joker Orhan Vojic zum 2:3 ein. Die SPG Pregarten glaubte an den Ausgleich und ließ jenem Glauben auch Taten folgen: Zunächst mit jenem Anschlusstreffer und in Minute 88, zum ganz großen Wurf ausholend, mit dem Tor zum 3:3-Endstand. Verantwortlich hierfür: Flügelspieler Leos Vozihnoj. Ein Kopfballtreffer, der zeigt, dass die Heimischen über einen vorbildlichen Charakter, eine intakte Truppe und die nötige offensive Durchschlagskraft verfügen.

Stimmen zum Spiel:



Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Das Remis ist gerecht. Dietach hat eine gute Mannschaft. Sie waren stark im Konterspiel. Es war ein rasantes Match. Beide Offensivreihen haben sich nichts geschenkt.“

Der Beste: Leos Vozihnoj (RMF)

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Es ist unglücklich, dass wir so spät den Ausgleich kassiert haben. Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir haben uns das aber gewissermaßen verdient. In der ersten Hälfte waren wir noch ebenbürtig. Nach dem Seitenwechsel war Pregarten eindeutig besser. Mit so einer Leistung kann ich als Trainer nicht zufrieden sein.“

Die Besten: Imran Sadriu (ST), Simon Heiml (RMF)