Rang 3 gefestigt – Union Edelweiss hat keine Probleme mit Union Ostermiething

Durch den knappen 1:0-Auswärtssieg in Perg und der gleichzeitigen Niederlage der SU St. Martin/M. in Friedburg hatte sich die Union Edelweiss Rang drei im Zwischenklassement der Oberösterreich-Liga gesichert. Heute verteidigte man jene Top-Platzierung erfolgreich und erhöhte gleichsam den Druck auf das Spitzenduo, bestehend aus der ASKÖ Oedt und der SPG Wallern/St. Marienkirchen. Grundlage hierfür: Ein letztlich nie wirklich gefährdeter Heimsieg gegen den Liganeuling Union Stampfl-Bau Ostermiething.

Ramic und Frühwirth sorgen für Vorentscheidung

Vom Start weg verstand es der Favorit aus der Landeshauptstadt, die brutale offensive Qualität, verkörpert durch gleich mehrere hochveranlagte Individualisten, auf den Platz zu bringen. Nach einer Top-Chance von Philipp Stangl in Minute 3 sorgte Kenan Ramic für das erste richtige Highlight im vordersten Drittel. Nach einer hohen Hereingabe kombinierte der Mittelstürmer technische Qualität mit der nötigen Präzision sowie Frechheit, indem er den Ball perfekt annahm und praktisch in einer Bewegung gekonnt zum 1:0 einschoss (7.). Nur fünf Minuten später erneut Ramic im Zentrum des Geschehens: Nun scheiterte der Angreifer aber am Aliminium. Vom Aufsteiger aus dem Innviertel kam indes herzlich wenig. Man war phasenweise sichtlich überfordert mit der offensiven Wucht, welche der Kontrahent immer mehr zu entwickeln vermochte. Insbesondere über die starke rechte Seite hebelten die Linzer mit zielstrebigen Angriffen den Defensivverbund der Gäste immer wieder geschickt aus. In Minute 40 dann das verdiente 2:0: Philipp Frühwirth umkurvte Ostermiething-Keeper Sebastian Holzner und schob locker ein.

Kandler macht den Deckel drauf

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verzeichnete die Berg-Truppe die beste Phase in diesem Match, vom Gedanken getrieben, durch einen schnellen Treffer noch einmal Feuer in die Partie zu bringen. Man erzeugte zwar mehr Druck, war optisch überlegen, richtig zwingend wurde man aber nicht. Es mangelte, um im Bilde zu bleiben, irgendwie an der zündenden Idee. Eyüp Erdogan fand in dieser Phase die beste Gelegenheit der Gäste vor – nichts weiter als ein Aufflackern. Dem Liganeuling endgültig den Stecker zog dann Edelweiss-Akteur Simon Kandler, der einen zielstrebig vorgetragenen Angriff über die linke Seite perfekt vollendete – 3:0 (61.). Danach flachte das Match sichtlich ab. Schlussendlich blieb es bei einem insgesamt absolut verdienten Heimerfolg der Riepl-Elf – der erste seit Mitte August.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Moser (sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Es war ein unspektakulärer, verdienter Sieg, der auch in dieser Höhe in Ordnung geht. Es ist schön, dass wir zuhause wieder einmal gewonnen haben. Außerdem sind wir jetzt das zweite Mal in Folge ohne Gegentor geblieben.“

Die Besten: Florian Sprinzing (RV), Rudolf Naderer (IV)

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Es war eine relativ klare Angelegenheit. Wir haben keinen wirklich guten Tag erwischt. Es war entweder zu wenig von uns oder der Gegner war einfach besser. Es war ein verdienter Sieg von Edelweiss.“