SPG Pregarten mit abermaliger Willensleistung - Punktgewinn gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen

Details Freitag, 21. Oktober 2022 22:12

Dass man über eine beeindruckende Moral in der Mannschaft verfügt, stellte die SPG Algenmax Pregartenerst diesen Dienstag wieder eindrucksvoll unter Beweis, als man nach 1:3-Rückstand zur Pause gegen Dietach noch einen Punkt holte. Nun ging es für die Mühlviertler zu einem der Titelfavoriten der Oberösterreich-Liga, der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – die Trattnachtaler schossen sich zuletzt nach einem kleinen Durchhänger den Frust von der Seele und knallten den FC Wels mit 8:0 ab. Schlussendlich erkämpfte man gegen die Haidacher-Elf nach zweimaligem Rückstand einen Punkt und bewies damit erneut über anfangs erwähnte Qualitäten.

Hausherren mit Traumstart

Den besseren Start in die Partie fanden jedoch ganz klar die Gastgeber, die sogleich schwungvoll sowie diszipliniert zu Werke gingen und nach nicht einmal vier Minuten bereits das erste Mal für Bewegung auf der Anzeigetafel sorgten. Nach traumhafter Kombination über gleich mehrere Stationen kam das Spielgerät zu Oliver Pollak, der dieses technisch versiert sowie mit dem nötigen Feingefühl per Lupfer im Gehäuse unterbrachte. Es war die frühe Belohnung für eine alles in allem bärenstarke Anfangsphase der Hausherren, die allerdings nach einer guten halben Stunde zwar wenig, aber dennoch etwas an Intensität verloren und damit den Mühlviertlern mehr Zugriff auf die Partie erlaubten. Auch die Gradascevic-Elf zeigte, dass man in der jüngsten Vergangenheit aus den eigenen Fehlern gelernt hat und die oftmals verbesserungswürdige Chancenverwertung seither um einiges effizienter gestaltet. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff wurde Lukas Grüner durch einen optimalen Seitenwechsel ideal in Szene gesetzt, der Youngstar fackelte im Anschluss nicht lange und knallte die Kugel wuchtig ins kurze Eck – 1:1.

Lucky Punch rettet Pregarten Punkt

Der Treffer vor dem Gang in die Kabinen verschaffte den Gästen merkbar Auftrieb, kam man doch nochmals entschlossener, ja zielstrebiger auf den Platz zurück. Doch just in dieser Phase stachen die Trattnachtaler auf der Gegenseite zu und stellten durch Oliver Affenzeller, der eine Flanke von Philipp Huspek per Kopf eiskalt verwertete, auf 2:1. Ein Tor, das das Momentum fortan wieder klar aufseiten des Gastgebers verlagerte – die Haidacher-Schützlinge ergriffen wieder die Kontrolle, verpassten es jedoch nun, durch einen weiteren Treffer die Vorentscheidung herbeizuführen. In einer absolut hektischen Schlussphase ging es dann schließlich nochmals drunter und drüber: Zunächst sah Philipp Mitter zum zweiten Mal an diesem Abend die gelbe Karte und musste folglich vom Platz (82.), nur wenige Minuten darauf schlug der Gast erneut mit brutaler Kaltschnäuzigkeit zu und stellte auf 2:2. Als Torschütze war Sebastian Schröger in Erscheinung getreten, der von einem unzureichenden Klärungsversuch der Heim-Defensive profitierte und seiner Mannschaft damit einen Punktgewinn beim Meisterfavoriten bescherte.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir waren heute einfach in unseren Aktionen nicht konsequent und zielstrebig genug. Da hat die nötige Konstanz gefehlt. Damit sind wir natürlich nicht zufrieden, wir wollen daheim alle Spiele gewinnen, das ist uns heute leider nicht gelungen.“

Die Besten:

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Oliver Pollak (ZM); Oliver Affenzeller (ST)

SPG Pregarten: Sebastian Schröger (ZM)