Trotz einstündiger Überzahl - ASK St. Valentin müht sich gegen SPG Friedburg/Pöndorf zu 1:0-Heimsieg

Details Samstag, 22. Oktober 2022 20:06

Obwohl man den allgemeinen Erwartungen noch hinterherhinkt, kann die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf zumindest in punkto Auswärtsstärke vollends überzeugen – auf fremdem Terrain ist die Pessentheiner-Elf bis dato ungeschlagen. Ideale Voraussetzungen also für das heutige Pflichtspiel gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin im Zuge der 12. Runde der Oberösterreich-Liga. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle jedoch, dass die Niederösterreicher bisher auf eigener Anlage erst zwei Gegentore schlucken mussten – Topwert. Auch heute blieb die Riedl-Truppe schlussendlich makellos und gewann, wenn auch äußerst schmeichelhaft, mit 1:0.

Friedl-Ausschluss als Highlight aus Durchgang eins

Dabei war es von Beginn an eine Partie, die zunächst beidseits vorrangig von Vorsicht und geringem Risiko geprägt war. Dementsprechend waren auch Torchancen rar gesät – ein bis dato überschaubares Niveau. Die erste wirkliche Einschussmöglichkeit verzeichneten dann die Gäste aus dem Salzburger Grenzgebiet, der vielversprechende Angriff konnte aber im letzten Moment noch unterbunden werden. Es war der Auftakt einer Phase, in der die Pessentheiner-Elf zusehends an Fahrt aufnahm und kontinuierlich präziser wurde. Just in dieser Periode dann aber die wohl spielentscheidende Szene, als Andreas Friedl binnen drei Minuten zwei Mal den gelben Karton sah und folglich frühzeitig vom Platz musste (31.). Doch auch mit einem Mann mehr hatten die Niederösterreicher im Anschluss gehörige Probleme, für Zählbares und Nennenswertes im gegnerischen Drittel zu sorgen.

Friedburg mit Hochkarätern, Gastgeber trifft

Eben erwähnter Umstand sollte sich nach dem Seitenwechsel zumindest ansatzweise bessern – die Gastgeber agierten nun bestimmender, druckvoller und konnten sich demzufolge immer weiter in der Hälfte des Kontrahenten festsetzen. Man schlug aus dieser spielerischen Überlegenheit jedoch keinerlei Kapital – zu einfallslos und mit zu wenig Tempo die Aktionen der Offensivfraktion der Heimischen. Viel mehr hatte man immer wieder mit den brandgefährlich gefahrenen Kontern der SPG aus Friedburg zu kämpfen, die trotz Unterzahl nach Ballgewinn blitzschnell umschalteten, um kurzerhand vor dem Gehäuse der Niederösterreicher aufzutauchen. Dahingehend mussten sich die Hausherren bei Keeper Tobias Jetzinger bedanken, der mit teils spektakulären Paraden die Null hielt. Die bis dato einiges schuldig gebliebene Abteilung Attacke ließ schließlich in Minute 84 das zweifelsohne vorhandene Potential aufblitzen, vollendete einen schnörkellos vorgetragenen Angriff in Person von Patrick Lachmayr eiskalt und stellet damit kurz vor Schluss doch noch auf 1:0. Ein definitiv schmeichelhaftes Ergebnis.

Stimme zum Spiel

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

“Das war heute ein dreckiger Sieg. Wir haben keine gute Leistung gezeigt, damit können wir nicht zufrieden sein. Die drei Punkte nehmen wir trotzdem natürlich gerne mit.“

Der Beste: Tobias Jetzinger (TW)