Notarzteinsatz – Schwere Verletzung überschattet Auswärtssieg des SV GW Micheldorf gegen Union Dietach

Die Leistungen des SV Grün-Weiß Micheldorf in dieser Saison der Oberösterreich-Liga sind auffallend schwankend. Mehreren Gala-Vorstellungen ließ man bislang immer wieder bittere Punkteverluste folgen. Gestern haute die Zauner-Truppe wieder einmal einen raus. Man schoss den einstigen Tabellenführer Union PROCON Dietach mit 8:1 ab – und das auswärts. Überschattet wurde jener Sieg aber von einer schweren Knieverletzung, welche sich Micheldorfs Defensivspezialist Michael Halbartschlager zuzog. Wenn der Fußball in den Hintergrund rückt …

Drei Tore, zwei Platzverweise und Horror-Verletzung

Vor rund 400 Zuschauern erwischte der SV Grün-Weiß Micheldorf einen Traumstart in diese Partie. Durch einen Doppelschlag in den Minuten 12 und 17 stellte man bereits früh die Weichen auf Sieg. Verantwortlich hierfür: Robin Mayr-Fälten und Andreas Helmberger. Der nächste Dämpfer für die Union Dietach dann in Minute 20: Adis Dudakovic sah nach einer Tätlichkeit glatt Rot und musste frühzeitig runter. Zehn Minuten später ereignete sich dann jene Szene, welche rückblickend dafür sorgen sollte, dass sich niemand im Lager der Micheldorfer über einen am Ende spektakulär hohen Auswärtsdreier so richtig freuen konnte. Michael Halbartschlager zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Nach Erstversorgung durch einen anwesenden Notfallsanitäter aus Kirchdorf direkt am Fußballplatz wurde der Ex-Profi von Notarzt und Rettung ins Krankenhaus Steyr gebracht. Ein Schockmoment für die Gäste, die in Minute 34 auf 0:3 stellten. Robin Mayr-Fälten versenkte die Kugel abermals gekonnt in Dietachs Gehäuse und schnürte somit einen Doppelpack. Während die Micheldorfer also mit offensiver Wucht glänzten, fielen die Heimischen durch Undiszipliniertheiten, Kritik und Unsportlichkeiten auf. Imran Sadriu sah wegen derlei Aktionen innerhalb weniger Augenblicke zwei Mal Gelb und folgte somit Dudakovic in die Kabine (45.).

Zauner-Elf schraubt Ergebnis in die Höhe

Wie schon in Hälfte eins starteten die Kremstaler auch in den zweiten Durchgang absolut furios. David Klausriegler und Luca Mayr-Fälten erhöhten in den Minuten 46 und 51 auf 0:4 beziehungsweise 0:5. Ergebniskosmetik betrieb nur vier Minuten später Dietachs torgefährlichster Akteur in dieser Saison Denis Berisha, der sich für das 1:5 verantwortlich zeigte. Insgesamt brach der Gastgeber in Hälfte zwei völlig auseinander, was wohl auf drei Faktoren zurückzuführen war: gnadenlose Effizienz des Gegners, zwei Mann weniger auf dem Rasen und die physische Komponente, nachdem man sich erst wenige Tage zuvor im Nachtragsmatch mit der SPG Pregarten einen intensiven Fight geliefert hatte. Abermals Klausriegler (59.) sowie die Joker Ajas Karic (77.) und Jakob Obernberger (87.) sorgten für den 1:8-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Hubert Zauner (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es ist mir egal, dass wir 8:1 gewonnen haben. Hätten wir 1:8 verloren, wäre es mir genauso egal. Es ist nur entscheidend, dass Michael Halbartschlager so gut wie möglich seine Verletzung auskurieren kann und zurückkehrt.“

Die Besten: Luca Mayr-Fälten (ZMF), Robin Mayr-Fälten (ST)