Herbstmeister-Entscheidung vertagt! ASKÖ Oedt muss sich gegen SPG Weißkirchen/Allhaming mit Remis begnügen

Details Samstag, 29. Oktober 2022 11:34

Spitzenspiel in der Oberösterreich-Liga! Am gestrigen Abend traf im Zuge der 13. Runde der amtierende Meister SPG Weißkirchen/Allhaming auf den derzeitigen Tabellenführer ASKÖ Oedt – spannender, ja hochklassiger geht es kaum. Etwas mehr unter Zugzwang standen jedoch die Zebras, ließ man doch in der Vorwoche wichtige Punkte in Mondsee liegen und muss nun gehörig aufpassen, den schwer erarbeiteten Kontakt zur Spitzengruppe nicht wieder zu verlieren. Für die Truppe aus Oedt bot sich hingegen die Chance, mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Ausrutscher von Verfolger Wallern den Herbstmeistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Letztlich musste sich die Schatas-Truppe jedoch mit einem Remis begnügen und hat sich dahingehend zumindest eine Woche noch weiter zu gedulden.

Torloser erster Durchgang

In einer absolut mitreißenden Partie, in der beide Mannschaften eigentlich von Beginn an ihre definitiv außergewöhnliche Qualität auf den Rasen brachten, sollten sich lange Zeit keine wirklichen Tendenzen abzeichnen lassen. Es war ein munteres Hin und Her, in der sich hüben, wie drüben nichts geschenkt wurde – die rund 170 Zuschauer definitiv auf ihre Kosten kommend. Im Laufe des ersten Durchgangs schienen sich schließlich die Zebras langsam, aber sicher ein gewisses leichtes spielerisches Übergewicht zu erarbeiten, wenngleich man sich stets mit einem ungemein kompakt sowie disziplinierten Kontrahenten konfrontiert sah, der es den Olzinger-Schützlingen insbesondere in Sachen Offensivaktionen alles andere als einfach machte. Die noch beste Chance vor dem Seitenwechsel fand Florian Templ nach einem Kopfball vor.

Oedt trifft Aluminium doppelt

Was der Goalgetter vor dem Gang in die Kabinen noch vermissen hat lassen – Kaltschnäuzigkeit und Effizienz – brachte er umso entschlossener in Durchgang zwei auf den Platz und sorgte damit gleichsam für einen idealen Start in die zweiten 45 Minuten: Nach einer Maßflanke von Emirhan Gücenoglu setzte Templ den folgenden Kopfball mustergültig ins lange Eck – 1:0. Es folgte nun zweifelsohne die beste Phase der Hausherren, die nun gleich mehrfach die große Chance vorfanden, mit einem weiteren Treffer eine Art Vorentscheidung herbeizuführen. Doch auch der Gast aus Oedt strahlte eine stetige Gefahr aus, traf mitunter durch Simon Abraham auch die Latte. Je länger schließlich das Spiel andauerte, umso mehr hatte man das Gefühl, dass den Zebras ein wenig die Luft ausgeht – angesichts der brutal intensiven Spielweise auch wenig verwunderlich. Zudem legte nun auch der Tabellenführer einen weiteren, entscheidenden Gang zu und drückte nun vehement auf den Ausgleich. Ein Aufwand, der belohnt werden sollte: In Minute 82 kam Nenad Vidackovic nach einem abgewehrten Kopfball des eingewechselten Manuel Schmidl aus kurzer Distanz zum Abschluss und staubte eiskalt sowie ohne Probleme zum 1:1-Endstand ab. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass der Gast in einer hitzigen Schlussphase zum zweiten Mal das Aluminium traf und somit nur Millimeter am Lucky-Punch vorbeischrammte.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir wollten heute nach dem Ausrutscher gegen Mondsee unbedingt wieder anschreiben. Nach den ersten 45 Minuten hat man gemerkt, dass heute gegen Oedt etwas drinnen ist. Wir haben dann nach dem 1:0 jedoch die Vorentscheidung verpasst. Am Ende können wir mit ein wenig Pech dann fast noch als Verlierer vom Platz gehen.“

Die Besten:

SPG Weißkirchen/Allhaming: Emirhan Gücenoglu (RM)

ASKÖ Oedt: Nenad Vidackovic (ST)