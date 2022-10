Über Ecken – SPG Pregarten holt SV Bad Ischl auf Boden der Tatsachen zurück

Details Samstag, 29. Oktober 2022 12:04

Absolut im Aufwind war der SV Zebau Bad Ischl zuletzt in der Oberösterreich-Liga. Dementsprechend breit war die Brust vor dem heutigen Auswärtsmatch gegen die SPG Algenmax Pregarten. Schlussendlich riss aber eine beachtliche Serie der Truppe aus dem Salzkammergut. Von einem souveränen Kontrahenten bekam man schonungslos die Grenzen aufgezeigt. Schlussendlich gewannen die Pregartner mit 3:0, sorgten für das erste Erfolgserlebnis nach sechs sieglosen Matches am Stück und fügten gleichsam der Zebau-Truppe die erste Pleite nach drei Dreiern en suite zu.

Standardkönige

Vor über 500 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg eine Partie, welche sich auf einem insgesamt hohen Niveau bewegte. Auf Kunstrasen verstanden es beide Teams, die technische Qualität sowie das Tempo, welche im jeweils eigenen Kader stecken, auszuspielen. Eines vorweg: Die Hausherren strahlten heute eine brutale Gefahr bei Standards aus. Mit Präzision und Lufthoheit setzte man dem Kontrahenten richtig zu. Eine erste Kostprobe in Minute 21: Nach einem Eckball war Sebastian Schröger mit dem Kopf zur Stelle und besorgte das 1:0. Der SV Bad Ischl ließ sich davon aber wenig entmutigen. Man wurde selbst immer wieder gefährlich – insbesondere im Umschaltspiel. Die beste Chance eines insgesamt gefällig agierenden Gastes verbuchte in Hälfte eins Rudolf Durkovic. Der Stürmer fand aber seinen Meister im ausgezeichnet parierenden Stephan Pichler im Gehäuse der SPG.

Es wird deutlich

Die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten ausschließlich und eindeutig der Bögl-Truppe. Es war die beste Phase der Gäste in diesem Match. Man ließ den Ball gefällig durch die eigenen Reihen zirkulieren – immer wieder mit einem guten Timing für Tempoverschärfungen, um in die gefährliche Zone vorzudringen. In eben jener ließ man aber die nötige Zielstrebigkeit schmerzlich vermissen. Eine zu verspielte Offensive tat dem Defensivverbund der Hausherren nur bedingt weh. In der 55. Minute beendete die SPG Pregarten jene starke Phase des Kontrahenten auf eine für diesen unangenehme Art und Weise. Wieder war es ein Corner, der zum Erfolg führte. Orhan Vojic köpfte zum 2:0 ein. Nun hatte es der SV Bad Ischl in der jüngeren Vergangenheit geschafft, stabiler, mit einer besseren Balance ausgestattet, zu agieren und die Gegentreffer aus dem Spiel heraus zu minimieren. Gestern offenbarte man dann aber plötzlich Schwächen bei Standards. In der letzten halben Stunde kam dann nicht mehr viel von den Gästen. Die SPG Pregarten, mit einer souveränen Führung im Rücken, machte das dann abgeklärt. Man verzeichnete viel Ballbesitz, spielte die technische Klasse aus und schlug in Minute 74 noch einmal zu. Der eingewechselte Michael Hackl besorgte nach Vorlage von Ex-Profi Markus Blutsch den 3:0-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Wir haben verdient gewonnen. Der Sieg ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Dieser Dreier ist ganz wichtig. Alles ist so eng beisammen. Bad Ischl war gefährlich.“

Die Besten: Daniel Petrovic (IV), Stephan Pichler (TW), Lukas Denk (ZDMF)

Josef Bögl (Trainer SV Bad Ischl):

„Wir waren gut im Spiel. Wir haben aber zwei Tore aus Standards kassiert. Das darf nicht sein. Standards zu verteidigen, ist das Leichteste. Das ist schade. Wir haben uns viel vorgenommen. Jetzt bereiten wir uns auf Micheldorf vor.“