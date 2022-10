11:0 – Union Dietach fügt ATSV Stadl-Paura nächste herbe Klatsche zu

Details Samstag, 29. Oktober 2022 20:38

Im Lager des ATSV Stadl-Paura wird man nach einem insgesamt fürchterlichen Herbstdurchgang in der Oberösterreich-Liga schon die Winterpause herbeisehnen. Heute musste man auf eigener Anlage noch einmal gegen den Aufsteiger Union PROCON Dietach ran – ein weiteres Match mit Beteiligung des Tabellenletzten, in dem ein klarer Klassenunterschied zu erkennen war. Schlussendlich siegten die Gäste locker mit 11:0. Der amtierende Meister der Landesliga Ost konnte sich somit den Frust von der Seele schießen, nachdem man in der Vorwoche mit 1:8 gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf untergegangen war.

Efendioglu-Berisha-Show in Hälft eins

Das Ziel des ATSV Stadl-Paura muss sein, zunächst den Fokus auf eine kompakte Defensive zu legen, lange ohne Gegentreffer zu bleiben und den einen oder anderen Nadelstich selbst zu setzen. Yusuf Efendioglu warf jenen Matchplan aber schon in Minute 8 über den Haufen, indem er gekonnt das 0:1 markierte. Dann machte der krasse Underdog seine Sache längere Zeit ordentlich. Man begegnete dem Kontrahenten zumeist auf Augenhöhe und verzeichnete sogar eine durchaus aussichtsreiche Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich. In den letzten 13 Minuten vor dem Pausenpfiff fiel man aber wieder in alte Muster zurück und musste gleich vier weitere Gegentreffer schlucken. Es war ein Mix aus kapitalen Fehlern im Defensivverbund und gute Tiefbewegungen der Offensivakteure Dietachs, welche den Heimischen zum Verhängnis wurden. Efendioglu schlug in Hälfte eins noch zwei Mal zu (39., 45.). Dazu kamen zwei Treffer von Denis Berisha (32., 41.).

Union Dietach ohne Gnade

Die Ruttensteiner-Elf, welcher heute gleich fünf Akteure angehörten, die noch keine 19 Jahre alt sind, blieb auch nach dem Seitenwechsel dominant. Es war eine einseitige Partie, in welcher der ATSV Stadl-Paura ein weiteres Mal nicht konkurrenzfähig war. Im Laufe des zweiten Durchgangs brach man komplett auseinander und ergab sich in gewisser Art und Weise dem Schicksal. Nachdem Matej Socovka mit seinem Treffer zum 6:0 für einen perfekten Start in Hälfte zwei gesorgt hatte, schraubte Berisha mit einem Doppelpack (60., 76.) das Ergebnis in schwindelerregende Höhen. In der Schlussphase waren dann auch noch der eingewechselte Kevin Brandner (82.), abermals Efendioglu (84.) und Joker Simon Heiml (per Kopf nach Flanke von Tunahan Sahan) erfolgreich.

Stimmen zum Spiel:

Mario Wittmann (Trainer ATSV Stadl-Paura):

„Es war eine inferiore Leistung von uns. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich bin enttäuscht von meiner Mannschaft, weil sie heute nicht so gekämpft hat wie sonst auch.“

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir haben die richtige Reaktion nach der Niederlage der Vorwoche gegen Micheldorf gezeigt. Die 19 Punkte, die wir jetzt haben, sind in Ordnung. Jetzt haben wir noch Weißkirchen und St. Valentin vor der Brust. Wir können in den letzten zwei Runden befreit aufspielen und wollen noch den einen oder anderen Punkt holen.“

Die Besten: Denis Berisha (ZOMF), Yusuf Efendioglu (ST), Samuel Hödl (RMF)