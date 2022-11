Befreiungsschlag misslingt! DSG Union Perg und Union Ostermiething teilen Punkte

Details Samstag, 05. November 2022 17:21

Ein richtiger Favorit mochte sich im heutigen Kräftemessen der Oberösterreich-Liga zwischen der DSG Union HABAU Perg und der Union Stampfl-Bau Ostermiething nicht so richtig herauskristallisieren. Für die Mühlviertler hatte es vor dem Duell mit dem Aufsteiger satte vier Pleiten am Stück gesetzt. Auf Seiten der Innviertler waren es immerhin drei gewesen. Schlussendlich wurden im direkten Aufeinandertreffen die Punkte geteilt – ein Remis, das selbstredend in keinem der beiden Lager für eine schlagartige Verbesserung der aktuellen sportlichen Situation sorgt.

Keine Tore in Hälfte eins

Auffallend defensiv eingestellt war der Gast aus Ostermiething heute. Die Rückschläge der jüngeren Vergangenheit hatten in gewisser Art und Weise ihre Spuren hinterlassen. Man überlies dem Gegner über weite Strecken das Spielgerät und legte den Fokus auf einen kompakten Abwehrverbund. Die Perger, irgendwie mit mehr Selbstvertrauen ausgestattet, fanden auch gleich gute Gelegenheiten vor. Cem Aygün und Samir Mehmeti scheiterten aber beim Versuch, auf 1:0 zu stellen – eine Führung, die verdient gewesen wäre gegen einen Kontrahenten, der offensiv kaum eine nennenswerte Aktion vorzuweisen hatte.

Joker fixiert Punkt in Minute 90

Nach dem Seitenwechsel konnte sich die Union Ostermiething etwas freischwimmen, sich also vom Druck der Perger zusehends befreien. Die Heimischen hatten weiterhin mehr Ballbesitz, beim Liganeuling kehrte aber offensichtlich die Sicherheit ins Spiel zurück. Zudem schaffte man es, erste richtige Akzente in der Offensive zu setzen. Jene Tendenz gipfelte in Minute 70 im Führungstreffer für die Gäste. Verantwortlich hierfür: Resul Omerovic, der nur wenige Augenblicke zuvor eingewechselt worden war und nach Vorlage von Julien-Lee Richter aus rund elf Metern gekonnt einschoss. Ob verdient oder nicht, aus Sicht der DSG Union Perg gab es nun vieles zu reparieren in einer Partie, der man eigentlich über weite Strecken den Stempel aufgedrückt hatte, aber ein im Fußball entscheidendes Kriterium vermissen ließ: Effizienz im Angriffsdrittel. Die Prandstätter-Elf machte nun richtig Druck und versuchte, insbesondere durch Tempoverschärfungen dem Defensivverbund des Kontrahenten zuzusetzen. Angesprochene Effektivität legte man dann endlich in Minute 90 an den Tag. Nach einem weiten Ball tief in die Hälfte der Gäste ließ sich die Abwehr Ostermiethings zu schleppend fallen. Den freien Raum bespielten die Perger perfekt und setzten den elf Minuten zuvor eingewechselten Milan Ziric in Szene. Der Joker stach in Minute 90 zum 1:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Aufgrund der zweiten Hälfte ist das 1:1 okay. Aufgrund der ersten Hälfte müssen wir aber eigentlich gewinnen. Es war eine mannschaftlich geschlossene, gute kämpferische Leistung. Das Spiel mit Ball war besser als in den vergangenen vier Partien. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Der Beste: Mario Ebenhofer (ZOMF)

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Natürlich ist es bitter, wenn man so spät den Ausgleich kassiert. Insgesamt ist das Unentschieden aber gerecht. Die Mannschaft hat nach der letzten Woche eine brutale Reaktion gezeigt. Darauf können wir aufbauen. Ein voller Erfolg täte uns aber jetzt wieder einmal gut.“

Der Beste: Jürgen Matscher (ZDMF)