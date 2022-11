Bärenstarke Aufholjagd! Union Dietach ringt SPG Weißkirchen/Allhaming nach 0:2-Pausenrückstand nieder

Details Montag, 07. November 2022 10:14

Alles andere als meisterlich präsentiert sich nach wie vor in dieser Saison die SPG Weißkirchen/Allhaming – die Zebras hinken auf Platz elf der Oberösterreich-Liga den Erwartungen intern wie extern weit hinterher und müssen gehörig aufpassen, den Anschluss ans obere Tabellenmittelfeld nicht zu verpassen. Nun ging es zum Aufsteiger Union PROCON Dietach, der sich zuletzt mit einem 11:0-Kantersieg gegen den Prügelknaben aus Stadl-Paura jeglichen Frust so richtig von der Seele schoss. Auch heute bewiesen die Ruttensteiner-Schützlinge, dass die Formkurve seit der jüngeren Vergangenheit wieder nach oben zeigt, man über eine unglaubliche Moral im Team verfügt und auch gegen vermeintlich stärkere Teams ganz groß aufspielen kann – 4:3 der Endstand.

Gäste haben Partie scheinbar im Griff

So viel vorweg: Es sollten am gestrigen Abend zwei völlig konträre Halbzeiten für einen absolut ungewöhnlichen Spielverlauf sorgen – aber alles der Reihe nach. Vor gut 300 Zuschauern waren zunächst die Zebras aus Weißkirchen das aktivere, bessere und auch zweifelsohne zielstrebigere Team. Offensive Power einte die Olzinger-Truppe in den ersten 45 Minuten zumeist mit unglaublich starkem Verteidigungsverhalten – nur einen nennenswerten Torschuss der Hausherren ließ man in Durchgang eins zu. Selbst lenkte man die Begegnung schnell auf die eigene Seite, schlug der Ball doch bereits nach gerade einmal fünf absolvierten Minuten im Gehäuse ein – Florian Templ war per Kopf erfolgreich. Gut zwanzig Minuten später dann der nächste Nackenschlag für den Gastgeber, der sich kurzerhand mit einem Zwei-Tore-Rückstand konfrontiert sah: Michael Schröttner überlupfte den Schlussmann der Heimischen nach idealem Zuspiel gekonnt – 2:0. Aus Sicht der Zebras lief damit alles nach Plan, ging es schließlich auch mit einer vermeintlich komfortablen Führung in die Halbzeit.

Berisha zerlegt Zebras im Alleingang

Was sich in der Viertelstunde nach dem Seitenwechsel jedoch abspielte, war schlichtweg alles andere als alltäglich und stellte gleichsam den bisherigen Spielverlauf völlig auf den Kopf. Binnen neun (!) Minuten stellten die nun völlig entfesselt aufspielenden Gastgeber von 0:2 auf 3:2. Hauptdarsteller in einer absolut denkwürdigen Phase der Begegnung: Denis Berisha. In den Minuten 49, 51 und 58 markierte der Unterschiedsmann einen lupenreinen Hattrick und brachte sein Team damit kurzerhand auf die Siegerstraße. Es lief nun plötzlich alles zugunsten der Gastgeber, die, mit der Führung im Rücken, auch sichtlich leichter und befreiter aufspielen konnten. Schließlich machte man nach einer völlig überlegenen zweiten Halbzeit, in der man dem Kontrahenten stets einen Schritt voraus war, in der 87. Minute noch den Deckel drauf, Yusuf Efendioglu schoss abgeklärt zum 4:2 ein. Der Anschlusstreffer durch Valentin Grubeck in der Nachspielzeit war schließlich nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind heute sehr enttäuscht. Es war heute ein richtungsweisendes Spiel, wo es im Frühjahr hingehen wird. Nach der heutigen Pleite stecken wir da hinten in der Tabelle ein wenig fest. Wir werden das die kommenden Tage nüchtern aufarbeiten und uns dann für das kommende Wochenende bestmöglich vorbereiten, um zumindest mit einem Punktgewinn in die Winterpause zu gehen.“

Der Beste: Denis Berisha (ST)