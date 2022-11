Herbstmeister-Traum geplatzt! Union Edelweiss verliert im Nachtrag gegen SPG Pregarten deutlich

Details Dienstag, 08. November 2022 22:42

Der neue Zweitplatzierte der Oberösterreich-Liga heißt seit der Vorwoche Union Edelweiss Linz – die Riepl-Elf überzeugte in den vergangenen Runden mit brutaler Durchschlagskraft, vereinte diese mit spielerischer Qualität und kompaktem Defensivverhalten und legte damit den Grundstein dafür, dass man zwei Runden vor Schluss nach wie vor die Chance auf den Herbstmeistertitel wahrte. Unabdingbare Voraussetzung hierfür: ein voller Erfolg im heutigen Nachtragsspiel vor heimischem Publikum gegen die SPG Algenmax Pregarten. Eben jenes Vorhaben scheiterte letztlich krachend, musste man sich doch gegen die Mühlviertler mit 0:3 deutlich geschlagen geben – Titelträume vorerst adé.

Edelweiss macht das Spiel, Pregarten trifft

Besser, weil zweifelsohne agiler und spritziger in den Anfangsminuten kamen jedoch die Hausherren aus der Landeshauptstadt in die Partie – wie gewohnt ließ man das eigene Leder geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren und fand dabei immer wieder die richtigen Lösungen, um die sich ergebenden Räume präzise zu bespielen. Das erste Tor an diesem Abend erzielten jedoch die Gäste mehr oder weniger aus dem Nichts. Nach einer Ballstafette wurde Markus Blutsch mustergültig in Szene gesetzt, der überlegt zur doch etwas überraschenden Führung nach gut zehn Minuten einschoss. Ein Treffer, der die Gastgeber zwar sicherlich zunächst schockte, allerdings nicht davon abhielt, auch im Fortlauf der ersten Halbzeit ihrem gewohnten Spiel treu zu bleiben und damit am Matchplan vehement festzuhalten. Was den Linzern jedoch irgendwie nicht gelingen wollte, war hochkarätige sowie vielversprechende Einschussmöglichkeiten zu kreieren – zu häufig blieb man spätestens am Strafraum des Kontrahenten hängen.

Gäste mit gnadenloser Effizienz

In Durchgang zwei zunächst eine Parallele zur ersten Halbzeit: Wieder kamen die Hausherren besser aus den Startlöchern, wieder schlugen aber die Mühlviertler mit unglaublicher Effizienz zu. Dieses Mal war es Daniel Petrovic, der nach einem Freistoß per Kopf einnetzte und die Führung nach 55 Minuten auf 2:0 erhöhte. Nun aber brachte eben erwähnter Treffer den Gästen auch die nötige Selbstverständigkeit ins eigene Spiel – man hatte nun Ball und Gegner weitestgehend im Griff, verwaltete den Vorsprung souverän und schraubte zudem das Ergebnis nach 76 Minuten durch einen Sololauf des eingewechselten Kevin Hinterberger weiter in die Höhe. Weil auch in der Schlussphase ein richtiges Aufbäumen der Landeshauptstädter ausblieb, musste die Riepl-Elf schließlich auch die letzten Hoffnungen auf den zuvor noch theoretisch möglichen Herbstmeistertitel begraben.

Stimme zum Spiel

Thomas Posch (Sportlicher Leiter SPG Pregarten):

„Es war über neunzig Minuten gesehen ein verdienter Sieg. Edelweiss hatte vor allem in der ersten Halbzeit sicherlich mehr vom Spiel, wir haben aber über die ganze Partie hinweg kaum Torchancen des Gegners zugelassen. Vorne waren wir richtig effizient.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Daniel Petrovic (IV), Markus Blutsch (ZM), Matthias Haider (ZM)