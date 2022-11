Trotz Remis gegen Union Mondsee: Herbstmeistertitel 2022/23 geht an die ASKÖ Oedt

Details Samstag, 12. November 2022 09:38

Bereits zwei Matchbälle ließ die ASKÖ Oedt in den vergangenen Runden der Oberösterreich-Liga ungenützt verstreichen und verpasste es damit, den Herbstmeistertitel frühzeitig unter trockene Tücher zu bringen. So sollte die Entscheidung erst im Fernduell zum Abschluss der Hinrunde im Aufeinandertreffen mit der Union Raiffeisen Mondsee fallen – wenngleich die Schatas-Truppe mit drei Punkten Vorsprung und der besseren Tordifferenz deutlich vielversprechendere Karten als der direkte Konkurrent, die SPG Wallern/St. Marienkirchen, aufwies. Weil sich die Trattnachtaler im Parallelspiel jedoch in Weißkirchen geschlagen geben mussten, erübrigten sich schlussendlich jegliche theoretische Rechenspiele – der Herbstmeister der Spielzeit 2022/23 heißt ASKÖ Oedt.

Mondsee mit Blitzstart - Oedt mit idealer Reaktion

Im Mondseerland entwickelte sich am gestrigen Abend von Beginn an ein ungemein hochklassiges sowie temporeiches Aufeinandertreffen, welches die rund 550 Zuschauer sogleich auf ihre Kosten kommen ließ. Keine sechzig Sekunden waren auf der Match-Uhr verstrichen, da bugsierte Jonas Schwaighofer nach einem Getümmel im Strafraum der Gäste den Ball zur Blitzführung ins Tor – das ging schnell. Die Antwort auf den baldigen Rückschlag sollte allerdings nicht lange auf sich warten lassen: Nach einer guten Viertelstunde köpfte Florian Fellinger nach einem lehrbuchmäßig ausgeführten Freistoß zum Ausgleich ein, die Partie plötzlich wieder völlig offen. Die Gäste rochen nun scheinbar Lunte, schraubten die Schlagzahl nochmals gehörig nach oben und erarbeiteten sich folglich ein leichtes Übergewicht. Nichtsdestotrotz sah man sich mit einem stets auf Augenhöhe agierenden Gegner konfrontiert, der insbesondere in Sachen Einsatz und Kampfbereitschaft kaum etwas zu wünschen übrigließ. Und dennoch mussten die Mondseer Augenblicke vor dem Gang in die Kabinen einen weiteren Treffer einstecken, Manuel Schmiedl stach per Kopf eiskalt zu. Momente zuvor hatte Nenad Vidackovic die Kugel an die Querlatte gesetzt.

Hausherren holen 2-Tore-Rückstand auf

Nach dem Seitenwechsel folgte die wohl beste Phase der Gastgeber, die nun, mit sichtlich Wut im Bauch, ungemein energisch und entschlossen aus den Kabinen kamen. Man ließ nun einen an sich selbst ballstarken Kontrahenten geschickt laufen, bespielte die Zwischenräume perfekt und kombinierte sich dadurch häufig in vielversprechende Einschussmöglichkeiten. Lediglich die fehlende letzte Effizienz verhinderte den heimischen Ausgleich in dieser Periode. Wie so oft im Fußball sollte schließlich just in dieser Phase der Gast ein weiteres Mal zuschlagen und damit die Weichen vermeintlich endgültig auf Sieg stellen – Bünyamin Karatas traf zum 3:1. So viel allerdings vorweg: Das letzte Wort in dieser Begegnung war noch nicht gesprochen. In einer absolut hektischen Schlussphase sah zunächst Filip Breskic nach einem klaren Torraub glatt Rot, den fälligen Elfmeter verwandelte Lukas Leitner staubtrocken (87.). Nur noch wenige Minuten waren zu spielen, die Mondseer weiter einem Rückstand hinterherrennend. Letztlich sollte der brutale Aufwand der Hausherren dann doch noch belohnt werden, in den letzten Sekunden der Nachspielzeit stach Jonas Broser zu und bescherte seinen Mannen damit zum Abschluss der Hinrunde einen Punkt – und das gegen den nun, trotz abermaligem Remis, frisch gebackenen Herbstmeister aus Oedt.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Ich habe in meinen vielen Jahren als Funktionär selten ein so niveaustarkes Fußballspiel in der vierten Liga gesehen. Das war eine irre Partie. Wenn man gegen Oedt, der FC Bayern der Oberösterreich-Liga, nach 1:3-Rückstand noch einen Punkt holt, kann man sehr zufrieden sein. Über neunzig Minuten gesehen geht das Remis auch sicherlich in Ordnung.“

Die Besten:

Union Mondsee: Pauschallob bzw. Tobias Karrer (RV), Jonas Schwaighofer (ZOM)

ASKÖ Oedt: Manuel Schmiedl (ST)