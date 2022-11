Union Dietach feiert versöhnlichen Abschluss zum Jahresende - Auswärtssieg gegen ASK St. Valentin

Details Samstag, 12. November 2022 21:29

Das Prunkstück des ASK Case IH Steyr St. Valentin in der Hinrunde der Oberösterreich-Liga war zweifelsohne die Defensive: Als einzige Mannschaft kassierte die Riedl-Elf im Schnitt weniger als einen Treffer pro Partie. Zudem paarte sich eine ungemeine Heimstärke, die wesentlich dazu beitrug, dass die Niederösterreicher einen zweifelsohne souveränen Herbst absolvierten. Vor dem Gang in die Winterpause empfing man noch den zwischenzeitlichen Tabellenführer Union PROCON Dietach, der nach einem Formtief zuletzt wieder besser in die Gänge kam. Exakt diesen Trend setzte die Ruttensteiner-Elf auch am heutigen Nachmittag nahtlos fort, ließ sich von der bisherigen Heimmacht keineswegs einschüchtern und fuhr einen im Großen und Ganzen ungefährdeten Auswärtssieg zum Ende der Hinrunde ein.

Knappe Gäste-Führung zur Pause

Dabei trug ein heute ungemein schwierig zu bespielendes Terrain in Niederösterreich einen wesentlichen Teil dazu bei, dass das Aufeinandertreffen zu keinem fußballerischen Leckerbissen werden sollte. Dementsprechend lang dauerte es auch, bis die beiden Mannschaften richtig Fahrt aufnahmen und für nennenswerte Torchancen sorgten. Die erste richtige Einschussmöglichkeit fand der Gast nach gut zwanzig Minuten vor, Yusuf Efendioglu vergab nach starker Flanke jedoch aus aussichtsreicher Position am langen Pfosten. Im Gegenzug hatten die Hausherren das 1:0 in Person von Daniel Guselbauer am Fuß, der Offensivakteur scheiterte allerdings am herausragend reagierenden Schlussmann Thomas Genshofer. So viel vorweg: Es sollte die wohl beste Chance der Niederösterreicher an diesem Nachmittag bleiben – nicht nur, aber unter anderem auch deshalb, weil die Ruttensteiner-Elf defensiv brutal kompakt stand und nur wenige Augenblicke später es besser und präziser als der Gegner machte und durch Denis Berisha nach einem Eckball in Führung ging. Kurz vor der Halbzeit stand es dann kurzzeitig 2:0, das Tor wurde aufgrund eines Stürmerfouls von Yusuf Efendioglu allerdings aberkannt.

Hausherren offensiv zu harmlos

Durchgang zwei stand schließlich ganz im Zeichen der Gäste aus Dietach. Die Gäste hatten nun Ball und Gegner weitestgehend im Griff, zeigten auf dem Rasen deutlich mehr Entschlossenheit und fanden auch im letzten Drittel die deutlich besseren Einschussmöglichkeiten vor. Nachdem Matej Socovka noch bei einem aussichtsreichen Kopfball die letzte Kaltschnäuzigkeit und Präzision vermissen ließ, zeigte Teampartner Denis Berisha all eine immensen Fähigkeiten, die zweifelsohne in ihm stecken: Aus gut 25 Metern zog der Topstürmer unbekümmert ab, der Ball schlug wuchtig wie haarscharf im Kreuzeck ein – ein Tor, das man ansonsten nur von Bundesliga&Co. gewohnt ist. Es war ein Treffer, der nun sichtlich Ruhe in eine Begegnung brachte, die mittlerweile augenscheinlich entschieden war. Viel zu harmlos und mit zu wenig Tempo agierten die Niederösterreich an diesem Nachmittag, um die Verteidigung des Kontrahenten wirklich in Bedrängnis zu bringen. Zweifelsohne muss an dieser Stelle jedoch auch erwähnt werden, dass die Riedl-Elf stark ersatzgeschwächt in diese Partie gegangen war und auf dementsprechend viele eingeschworene Stammkräfte verzichten musste – unter dem Strich war es jedenfalls zu wenig, um am Ende des Tages Zählbares gegen einen souverän auftretenden Aufsteiger mitzunehmen.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir waren heute vor allem defensiv sehr abgebrüht agiert. Es war aber vor allem spielerisch heute brutal schwer, der Boden war in der Tat nicht der Beste. Der Sieg war auf alle Fälle verdient.“

Die Besten: Elvir Hasic (LV), Denis Berisha (ST)