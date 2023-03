Amtierender Meister wieder nur mit Remis: Punkteteilung gegen Union Edelweiss

Details Freitag, 10. März 2023 23:09

Unfreiwillig musste sich die Union Edelweiss Linz noch eine Woche länger gedulden, ehe man selbst auch in die Rückrunde der Oberösterreich-Liga starten durfte. Am heutigen Freitag war es schließlich so weit, als man nach der durch den ATSV Stadl-Paura verlängerten Winterpause erstmals im Jahr 2023 zu einem Pflichtspiel antreten konnte. Gegner war kein geringerer als der amtierende Meister, die SPG Weißkirchen/Allhaming, die zum Auftakt in einem spektakulären Remis die Punkte mit Bad Ischl geteilt hatte. Auch heute sollte es für die Zebras zu keinem vollen Erfolg reichen – 1:1 der Endstand.

Gäste mit ungünstigstem Beginn

Bereits nach sieben Minuten taten sich aus Sicht der Olzinger-Elf Parallelen zum Frühjahrs-Auftakt auf, als man gleich drei Mal einem Rückstand hinterherlaufen musste: Nach einem kollegialen Nickerchen im Defensivverbund der Gäste kam Florin Anitoiu unbedrängt zum Abschluss und sorgte damit für einen Traumstart des Gastgebers aus der Landeshauptstadt. Was mit Rückblick auf die vergangene Partie jedoch zweifelsohne zu erwähnen ist, sei der Umstand, dass sich der amtierende Meister bei keinem Spielstand je aufgegeben hatte, stets den Glauben wahrte und ein jedes Mal wieder zurückschlug – an diesem Abend waren allerdings zunächst die Linzer weiter am Vormarsch und hatten nur wenige Minuten nach der Führung das 2:0 am Fuß, brachten das Leder aber nicht im Gehäuse unter. Spielerisch nahmen die Zebras fortlaufend die Zügel in die Hand und versprühten den Hauch mehr Kontrolle und Selbstverständlichkeit. Man verabsäumte es jedoch, aus einem leichten Übergewicht in Sachen Ballbesitz&Co. auch Kapital zu schlagen und musste mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Pollak sichert Olzinger-Elf Punkt

Sichtlich motiviert und engagiert kamen die Zebras anschließend aus den Kabinen, offensichtlich wild entschlossen, die Begegnung auf ihre Seite zu reißen. Nach einer guten Stunde dann der zweifelsohne nicht unverdiente Ausgleich des Gäste, die hierfür allerdings eine Standardsituation benötigten: Oliver Pollak netzte per Kopf zum 1:1 ein (62.). Ein Treffer, der nur wenig an der Charakteristik dieser Begegnung änderte, ähnelte die Partie nun ohnehin sehr jener des ersten Durchgangs. Die Zebras merkbar bemüht, aber ließen im letzten Drittel zumeist die letzte notwendige Energie und Durchschlagskraft vermissen, um dem Kontrahenten tatsächlich auch in Bredouille zu bringen. Letztlich blieb es beim Unentschieden, das insbesondere aufseiten der Olzinger-Elf dafür sorgt, dass man auch im zweiten Pflichtspiel 2023 nicht voll punktet und nach wie vor im hinteren Tabellenmittelfeld ein tristes Dasein fristet.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wenn man auf die Tabellensituation schaut, muss man eigentlich mit einem Punkt gegen Edelweiss zufrieden sein. Heute hat man aber schon das Gefühl gehabt, dass mehr drinnen gewesen wäre. Mit dem Unentschieden kommen wir tabellarisch vorerst leider nicht wirklich in Bereiche, die wir anstreben.“

Die Besten (von Ligaportal.at ausgewählt):

Union Edelweiss: Sinisa Markovic (ZM)

SPG Weißkirchen/Allhaming: Oliver Pollak (ZM)

