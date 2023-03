Spektakulärer Sieg gegen Union Dietach – ASKÖ Oedt von Wallerns Angriff auf die Spitze unbeeindruckt

Details Samstag, 11. März 2023 18:14

Nachdem die ASKÖ Oedt in der Rückserie der Oberösterreich-Liga mit einem Dreier gegen die SPG Friedburg/Pöndorf perfekt aus den Startlöchern gekommen war, musste der Herbstmeister heute die Reise zu einer Truppe antreten, welche am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz gewesen war. Für den Aufsteiger Union PROCON Dietach ertönte nach der Absage des Spiels gegen die Union Mondsee also heute der Startschuss für das Frühjahr. Und dieser brachte ein Debakel der ganz heftigen Sorte mit sich. Vom Favoriten aus Traun bekam man eine üble 2:6-Klatsche verpasst.

Sechs Volltreffer in Hälfte eins

Vor rund 400 Zuschauern erwischte die ASKÖ Oedt einen nahezu perfekten Start in dieses Duell. Bereits nach 25 Minuten führte ein mit dem nötigen Spielwitz und überragender technischer Qualität ausgestatteter Spitzenreiter mit 0:2. Nachdem Dietachs Defensivmann Benedikt Machreich den Ball ins eigene Tor befördert hatte (10.), erhöhte Oedts Nenad Vidackovic per verwandeltem Elfmeter auf 0:2 (25.). Zuvor war der heute ganz stark aufspielende Filip Breskic im Strafraum Dietachs mit unerlaubten Mitteln gestoppt worden. Die Reaktion der Ruttensteiner-Truppe auf genannte Dämpfer konnte sich aber absolut sehen lassen. Innerhalb kürzester Zeit fand man in ein Spiel zurück, das aufgrund des Zwischenstands und der Favoritenstellung des Kontrahenten viele schon als entschieden betrachtet haben. Denis Berisha aus kurzer Distanz (26.) und Sturmpartner Yusuf Efendioglu (35.) ließen wieder Hoffnung aufkommen im Lager der Dietacher. Jene wurde aber von effizienten Gästen noch vor dem Halbzeitpfiff zunichte gemacht. Abermals initiierte Breskic zwei brandgefährliche Szenen im Angriffsdrittel der ASKÖ Oedt. Seine jeweiligen Vorlagen verwerteten Vidackovic (45.) und Alexander Peter (45+1) zur abermaligen komfortablen Führung.

Union Dietach kommt unter die Räder

Die Ruttensteiner-Elf, die heute insbesondere in defensiver Hinsicht eine erschreckend schwache Leistung bot, startete auch in den zweiten Durchgang katastrophal. Nur acht Minuten nach dem Seitenwechsel der nächste Rückschlag an einem insgesamt gebrauchten Tag: Nach einem Fehlpass im Defensivverbund schaltete Vidackovic blitzschnell und nutzte jene Situation eiskalt aus. Der Offensivmann stellte mit seinem dritten Treffer in diesem Match humorlos auf 2:5. Den Schlusspunkt einer über weite Strecken einseitigen Partie, in welcher die Dietacher insbesondere durch die ganz starke Flügelzange des Kontrahenten, bestehend aus Breskic und Peter, vor massive Probleme gestellt wurde, setzte Bünyamin Karatas, der nach Foul an Manuel Schmidl per Elfmeter auf 2:6 erhöhte (66.). Somit wehrte die ASKÖ Oedt den gestrigen Angriff der SPG Wallern/St. Marienkirchen auf beeindruckende Art und Weise ab. Mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger führt der Herbstmeister die Tabelle weiterhin an.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Oedt war uns überlegen. Unser Defensivverhalten war nicht ligatauglich. Nach der ersten Hälfte war die Partie eigentlich entschieden. Ich glaube, wir waren noch in der Winterpause.“

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war eine starke Leistung von unserer Mannschaft. In Dietach musst du erst einmal sechs Tore schießen. Es war eine Steigerung im Vergleich zur vergangenen Woche.“

Die Besten: Filip Breskic (RMF), Alexander Peter (LMF)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei