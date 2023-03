DSG Union Perg mit bärenstarker Reaktion auf Derby-Pleite: 3:1-Heimsieg gegen SV Micheldorf

Details Samstag, 11. März 2023 21:52

Ernüchterung pur herrschte nach dem Auftakt in die Rückrunde der Oberösterreich-Liga im Lager der DSG Union HABAU Perg, als man sich im Mühlviertel-Derby gegen Pregarten nach zuvor hohen Erwartungen schließlich klar mit 3:1 geschlagen geben musste und dabei doch noch die eine oder andere Schwachstelle aufgedeckt wurde – wie sich heute herausstellen sollte aber doch noch zum richtigen Zeitpunkt. Am heutigen Nachmittag empfing man nämlich den SV Grün-Weiß Micheldorf, der ebenfalls nicht gerade optimal mit einer Pleite ins Frühjahr gestartet war. Gegen die Zauner-Elf zeigten die Mühlviertler eine ideale Reaktion und besiegten den besser klassierten Kontrahenten mit 3:1.

Gastgeber dominiert ersten Durchgang

Die gut 220 Zuschauer sahen von Beginn an ein enorm rassig und intensiv geführtes Match, bei dem zunächst die Hausherren den konkreteren und schlichtweg entschlosseneren Eindruck machten – gleich zwei Mal fand man in den ersten zehn Minuten durchwegs vielversprechende Einschussmöglichkeiten, verpasste es aber, aus jenen auch Kapital zu schlagen. Nachdem auch auf der anderen Seite die Offensivreihe der Micheldorfer erstmals auf sich aufmerksam gemacht hatte, erhöhte die DSG nach gut zwanzig Minuten gehörig die Schlagzahl und stellte prompt auf 1:0: Cem Aygün verlängerte einen Corner per Kopf zur Führung des Gastgebers. Weil die Grün-Weißen es im Anschluss auf schwierigem Untergrund nicht schafften, für eine adäquate Reaktion auf eben erwähnten Rückschlag zu finden, ging es mit einer hauchzarten Führung der Hausherren in die Kabinen.

Perg bringt Arbeitssieg unter trockene Tücher

Was die Zauner-Elf in Durchgang eins in punkto Chancenverwertung und Durchschlagskraft in der Offensive noch vermissen hat lassen, brachte man nach dem Seitenwechsel umgehend auf den Platz, stellte nach gerade einmal 120 Sekunden auf 1:1 und sorgte damit dafür, dass der Partie nun wieder gehörig Spannung eingehaucht wurde. Dabei profitierte man jedoch auch von einem Fauxpas der heimischen Verteidigung, die in Person von Simon Primetzhofer den Ball im eigenen Gehäuse unterbrachten. Dass man sich von jenem Treffer aber so gar nicht beirren ließ zeigten die Hausherren nur weitere zwei Minuten darauf, als Matej Socovka via Innenstange die erneute Führung postwendend herbeischoss. Auch darauf waren die Gastgeber die bestimmende und weitaus aktivere Mannschaft, legten das Augenmerk vorrangig auf einen geschlossenen Defensivverbund und sorgten immer wieder für gefährliche Nadelstiche im gegnerischen letzten Drittel. Letztlich sollte Cem Aygün in Minute 80 die letzten Zweifel am ersten Pflichtspielsieg der Prandstätter-Elf beiseite räumen, als er über Umwege den Ball gekonnt in den Maschen versenkte – 3:1 der Endstand.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Über neunzig Minuten gesehen war das ein verdienter Sieg. Fußballerisch war das heute sicher kein Leckerbissen, aber da hat der Platz auch nicht mehr hergegeben. Die Jungs haben sich die drei Punkte heute erarbeitet, das war sehr wichtig.“

Die Besten: Jürgen Wögerbauer (IV), Cem Aygün (ST)

Fotocredit: Helmut Dietmaier

