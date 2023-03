Welser Mini-Serie reißt in Pregarten – SPG schießt Kartalija-Elf ab

Details Freitag, 17. März 2023 22:49

Nach zuletzt zwei Siegen am Stück in den ersten beiden Matches unter dem neuen Trainer Goran Kartalija ging der im Winter runderneuerte FC DMS Wels mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Auswärtsmatch der Oberösterreich-Liga gegen die SPG Algenmax Pregarten. Schlussendlich konnte man den Aufwärtstrend aber nicht fortsetzen. Und nicht nur das: Nach einer 0:4-Pleite gegen ein über weite Strecken berauschend aufspielendes Team muss von einem Rückschritt gesprochen werden.

Heimischen stellen Weichen auf Sieg

Die Kritik, mit welcher sich die SPG Pregarten in der vergangenen Woche nach dem blassen Auftritt in Ostermiething konfrontiert sah, scheinen sich die Kaderspieler zu Herzen genommen zu haben. Exakt jene Tugenden, die man in Braunau schmerzlich vermissen lassen hatte, legte man endlich wieder an den Tag: Wenn Aggressivität, Laufbereitschaft und Intensität stimmen, fällt es einfach viel leichter, die technische Qualität, welche zweifelsohne in der Truppe steckt, auszuspielen. Exakt jener Umstand war heute offensichtlich: Die SPG war gut in der Partie, begegnete einem zuletzt stabil performenden FC Wels in der ersten halben Stunde auf Augenhöhe. Nachdem die Gäste gute Chancen ungenützt verstreichen hatten lassen, wurden die Mühlviertler das erste Mal an diesem Abend im Angriffsdrittel richtig konkret: Lukas Grüner markierte nach perfekter Kopfball-Vorlage von Offensivkollege Michael Hackl das 1:0 (39.).

Gradascevic-Elf schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel wurde der mitten im Abstiegskampf steckende FC Wels offensiver, presste hoch und versuchte dadurch, in Tornähe zu Umschaltsituationen zu kommen. Die Pregartner lösten sich aber immer wieder geschickt aus jener Umklammerung und zündeten den Turbo, sobald freie Räume gut bespielt wurden. Nach einem Schussversuch von Stürmer Orhan Vojic klärte Wels-Keeper David Mühlböck zur Ecke. Exakt jene verwertete der aufgerückte Defensivmann Amer Hamidovic per Kopf zur komfortablen 2:0-Führung (54.). Nur 3 Minuten später die endgültige Entscheidung: Nach einem technisch feinen wie zielstrebigen Doppelpass zwischen Grüner und Hackl schoss zweitgenannter Akteur zum 3:0 ein. Torschütze und Assistgeber: Die Offensivspieler tauschten kurzerhand die Rollen und bildeten somit ein für die Gäste nie wirklich greifbares Duo, welches dem Tabellenfünfzehnten heute massive Schwierigkeiten bereitete. Für den 4:0-Endstand zeigte sich Vojic verantwortlich, der alleine vor Torwart Mühlböck aufgetaucht war und sicher einschob (75.). Mit Ergebniskosmetik wurde es aus Sicht eines insgesamt bedienten Gastes auch nichts: Karel Zilak verschoss einen Elfmeter in Minute 80.

Stimmen zum Spiel:

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Wir haben völlig verdient mit 4:0 gewonnen. Es war eine super Reaktion auf die Niederlage gegen Ostermiething. Wir wollten heute den Sieg mehr.“

Die Besten: Michael Hackl (LMF), Lukas Grüner (RMF)

Goran Kartalija (Trainer FC Wels):

„Ich bin enttäuscht. Wenn man die Tore nicht macht, bekommt man sie selber. Es war ein verdienter Sieg von Pregarten. Wir müssen das abhaken und uns auf das Spiel gegen Micheldorf vorbereiten. Heute haben wir zu billige Tore bekommen.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei