Kein Sieger im Nachtrag – Union Mondsee und Union Dietach teilen Punkte

Details Dienstag, 28. März 2023 22:24

Beim Frühjahrsauftakt in der Oberösterreich-Liga vor knapp einem Monat war der Platz der Union Raiffeisen Mondsee aufgrund von Schneefällen nicht bespielbar gewesen. Das Match gegen den Aufsteiger Union PROCON Dietach musste daher abgesagt werden. Heute ging der Nachtrag über die Bühne. Dieser brachte schlussendlich keinen Sieger hervor (1:1) – ein Remis, das keinen der beiden Kontrahenten wirklich große Sprünge im Zwischenklassement machen lässt.

Pausenführung für die Heimischen

Mit der ersten wirklich konkreten Situation im Angriffsdrittel stellte die Union Mondsee durch die Lebensversicherung im Sturm Lukas Leitner auf 1:0 (16.). Er wurde von Sebastian Handlechner per präziser Flanke ideal in Szene gesetzt. Nur wenige Augenblicke später Elfmeteralarm im Mondseer Strafraum: Dietachs Yusuf Efendioglu dringt in eben jenen ein und geht nach einem Zweikampf zu Boden – zu wenig für den Unparteiischen, um auf den Punkt zu zeigen. Was die Gemüter im Lager des Aufsteigers obendrein erhitzen ließ: Der Stürmer bekam dafür auch noch Gelb wegen Schwalbe. In der Folge entwickelte sich ein durchaus mitreißendes Kräftemessen mit mehreren Tempoverschärfungen. Richtig zwingend wurde aber bis zum Pausenpfiff keine Mannschaft mehr.

Union Dietach mit verdientem Ausgleich

Was sich vor dem Pausenpfiff bereits angedeutet hatte, verschärfte sich nach dem Seitenwechsel: Die Union Mondsee wirkte zusehends müde. Man schien in dieser Englischen Woche an die eigenen Grenzen in physischer Hinsicht zu gelangen. Derartige Verschleißerscheinungen waren auf Seiten des Liganeulings, der nun immer mehr Druck entwickelte, nicht auszumachen. Nachdem es die Ruttensteiner-Elf lange Zeit nicht geschafft hatte, sich für einen vorbildhaften Auftritt zu belohnen und meist aufgrund mangelnder Präzision im vordersten Drittel gescheitert war, folgte endlich die Erlösung in Minute 73. Nach einer Ecke und einem starken Reflex von Mondsee-Keeper Lukas Eidenhammer gelangte das Leder zu Dietachs aufgerücktem Defensivakteur Aleksandar Maric, der es zum absolut verdienten Ausgleich aus kurzer Distanz über die Linie drückte. In den Schlussminuten wäre es dann fast noch knüppeldick für die Union Mondsee gekommen. Dietachs Imran Sadriu fand die Top-Chance vor, um das Match vollends zu drehen und den Kontrahenten spät zu schocken. Er ließ diese aber ungenützt verstreichen.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Mamoser (Trainer Union Mondsee):

„Mit der kämpferischen Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Was die Organisation und das Spiel nach vorne betrifft, haben wir noch Luft nach oben.“

Die Besten: Lukas Eidenhammer (TW), Jonas Broser (ZDMF)

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir nehmen den Punkt mit. Ich bin stolz auf die Leistung meines Teams. Auf diese können wir aufbauen. Am Samstag wollen wir gegen Bad Ischl zuhause einen Dreier holen.“

Die Besten: Aleksandar Maric (IV), Engin Can Ketan (RMF)

