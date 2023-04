Bann gebrochen! SPG Weißkirchen/Allhaming fährt gegen UFC Ostermiething furios ersten Sieg 2023 ein

Details Freitag, 31. März 2023 22:34

Eine unglaubliche, wenn auch nicht besonders erfreuliche Statistik weist die SPG Weißkirchen/Allhaming in dieser Spielzeit der Oberösterreich-Liga auf: In der laufenden Saison teilte der amtierende Meister nicht weniger als elf (!) Mal die Punkte mit den jeweiligen Kontrahenten. Dementsprechend treten die Zebras tabellarisch weitgehend auf der Stelle und kommen trotz lediglich vier Pleiten nicht wirklich vom Fleck. Nächste Chance für den ersten vollen Erfolg im Frühjahr bot sich nun am heutigen Abend gegen den Aufsteiger UFC Stampfl-Bau Ostermiething. Eine Möglichkeit, die man sich dieses Mal nicht mehr entgehen ließ und schlussendlich auf eindrucksvolle Art und Weise bewies, dass die Olzinger-Elf das Siegen doch noch nicht verlernt hat.

Schröttner erledigt Gäste im Alleingang

Dabei zeigten die Hausherren vor allem in Durchgang eins groß auf und brachten nicht nur die zweifelsohne vorhandenen Qualitäten mit beeindruckender Intensität auf den Rasen, sondern präsentierten sich dieses Mal mit einer unglaublichen Effizienz. Aus einem mannschaftlich geschlossen starken Kollektiv stach mit Michael Schröttner dabei noch ein Akteur besonders hervor: Dem Stürmer gelang auf furiose Manier binnen zwanzig Minuten ein lupenreiner Hattrick, der gleichsam den Grundstein für den späteren Heimsieg legen sollte. In der 6., 15. sowie 26. Minute netzte der Offensivmann abgebrüht ein. Weil von den Gästen bis auf einen Weitschuss kaum, bis gar keine Gefahr ausging und die Zebras noch vor der Pause durch Oliver Pollak per Hacke einen weiteren Treffer nachlegten, war die Partie bereits vor Beginn der zweiten Halbzeit mehr oder minder entschieden.

Zebras bringen Sieg souverän über die Zeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb ein wirkliches Aufbäumen des Gastes aus, wenngleich man unmittelbar nach der Pause noch die beste Phase in dieser Begegnung verbuchte. Nachdem man jedoch auch in dieser ohne Treffer geblieben war, machte aufseiten der Hausherren Valentin Grubeck kurzen Prozess und stellte mit einem wahren Traumtor ins Kreuzeck kurzerhand auf 5:0 (64.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt bestand wohl auf beiden Seiten kein Zweifel mehr, wer am heutigen Abend als Sieger vom Platz gehen sollte. Zwar ging im Anschluss der Spielfluss ein wenig verloren, was aber keineswegs dazu führte, dass die Gastgeber zu irgendeinem Zeitpunkt ins Schwitzen kamen – angesichts des mehr als komfortablen Zwischenstandes erscheint dies aber auch logisch. Letztlich stand er fest, der erste Sieg der SPG Weißkirchen/Allhaming seit dem 11. November 2022, als man auf eigener Anlage den Konkurrenten aus Wallern besiegte und sich frohen Gewissens in die Winterpause verabschiedete – nun herrscht also Gewissheit, man hat das Siegen seither doch nicht verlernt.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen und wollten nun endlich allen beweisen, dass wir auch noch gewinnen können. Schlussendlich haben die Jungs ihre Aufgaben super umgesetzt und auch in der Höhe verdient gewonnen. Das tut richtig gut.“

Die Besten: Michael Schröttner (ST), Florian Templ (IV)

Fotocredit: Klaus Haslinger

