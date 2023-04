Kein Sieger im Nachbarschaftsduell – ASK St. Valentin und DSG Union Perg teilen Punkte

Details Samstag, 01. April 2023 17:25

Konträrer könnten die beiden Formkurven nicht sein: Während der ASK Case IH Steyr St. Valentin zuletzt zwei empfindliche Niederlagen am Stück kassiert hatte und dabei die einst so vorbildhafte defensive Stabilität verlorengegangen war, hatte die DSG Union HABAU Perg gute vier Zähler aus den jüngsten beiden Partien der Oberösterreich-Liga gegen jeweils besser klassierte Teams geholt. Jene Serie an ungeschlagenen Matches prolongierten die Mühlviertler heute – mit einem 1:1 gegen die Riedl-Elf.

Keine Tore in Hälfte eins

Vor rund 350 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg eine Begegnung, die mit den ganz großen Highlights im vordersten Drittel insbesondere in Durchgang eins enorm geizte. Das lag auch und vor allem an extrem schwierigen, fordernden äußeren Umständen: Zu einem tiefen Untergrund gesellten sich im Laufe der ersten 45 Minuten dann auch noch Starkregen und Sturmböen, die es den ohnehin nicht unbedingt mit dem nötigen Esprit ausgestatteten Offensivreihen beider Teams enorm erschwerten, sehenswerte Angriffe zu initiieren. Der ASK St. Valentin hatte etwas mehr vom Spiel. Für einen Treffer reichte es aber vorerst nicht.

Goldgriff Socovka

Nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Niederösterreicher endlich konkrete Chancen. Marcel Pointner, Kapitän Michael Guselbauer und Jovica Sormaz verpassten es aber allesamt, den Ball aus aussichtsreichen Position im Tor unterzubringen. Etwas gegen den Spielverlauf schlug in Minute 75 dann der Gast zu – und zwar in Person von Winterneuzugang Matej Socovka, der seit seinem Wechsel regelmäßig Top-Leistungen im Perger Trikot abliefert und zweifelsohne das Spiel der DSG auf ein neues Level hievt. Nach sehenswerter Vorlage von Daniel Steinbauer verarbeitete der ehemalige Dietach-Akteur das Leder technisch perfekt, um mit dem zweiten Ballkontakt präzise ins lange Eck abzuschließen – 0:1. Kurz darauf fast die endgültige Entscheidung: Im Eins-gegen-Eins mit Pergs Angreifer Samir Mehmeti ging aber ein stark parierender Schlussmann der Heimischen Tobias Jetzinger als Sieger hervor. In der 83. Minute belohnte sich die Riedl-Truppe dann endlich für den betriebenen Aufwand. Nach einem Schussversuch von Michael Guselbauer fälschte Teamkollege Marco Bühringer den Ball zum 1:1-Endstand ins Tor ab.

Stimmen zum Spiel:

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

„Wir wollten heute zuhause auf jeden Fall gewinnen. Aufgrund des Spielverlaufs und des Rückstands muss man mit dem 1:1 aber am Ende ein Stück weit zufrieden sein.“

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union Perg):

„Ich denke, dass beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sind – wir vielleicht noch etwas mehr. St. Valentin war um eine Spur das bessere Team. Es war ein freundschaftliches Nachbarschaftsergebnis.“

Der Beste: Matej Socovka (ZMF)

