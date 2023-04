10 Scorerpunkte für Angriffstrio – Union Dietach zerlegt SV Bad Ischl in alle Einzelteile

Details Samstag, 01. April 2023 21:14

Nach ernüchternden Wochen in der Oberösterreich-Liga ergab sich heute sowohl für die Union PROCON Dietach als auch für den SV Zebau Bad Ischl die Möglichkeit, endlich wieder für positive Schlagzeilen auf dem Rasen zu sorgen. Schlussendlich tat dies der Aufsteiger dank einer insbesondere in Hälfte zwei furiosen Leistung. Man schoss den mittlerweile arg kriselnden Kontrahenten mit 5:0 ab und tütete den zweiten vollen Erfolg im Frühjahr ein.

Pausenführung für den Favoriten

Nachdem Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner im Nachtrag unter der Woche gegen die Union Mondsee die Ampelkarte gesehen hatte, musste er heute seine Sperre absitzen. Heißt: Der 33-Jährige war zwar am Platz und beobachtete einen insgesamt ganz starken Auftritt seiner Schützlinge, Einfluss auf das Team durfte er aber zu keinem Zeitpunkt nehmen. Die Hausherren schafften es dabei sofort, in der Offensive richtig präsent zu werden und Druck auf die Zebau-Elf auszuüben. Nach zwei Alu-Treffern (Yusuf Efendioglu und Denis Berisha) markierte Imran Sadriu, der ein qualitativ enorm hochwertiges Angriffstrio komplettiert, das verdiente 1:0 in Minute 19. Er war von Berisha perfekt in Szene gesetzt worden. Unmittelbar danach wurde es kurios: Bad Ischls Rudolf Durkovic probierte es vom Anstoß direkt, Dietach-Keeper Thomas Genshofer lenkte den frechen Versuch über den Querbalken. Auch die anschließende Ecke zirkelte Franjo Dramac direkt aufs Tor. Aluminium verhinderte aber den zwischenzeitlichen Ausgleich. Insgesamt hatte der Liganeuling mehr von der Partie. Der Underdog aus dem Salzkammergut hielt aber gut dagegen – was sich in Hälfte zwei schlagartig ändern sollte.

Union Dietach schraubt Ergebnis in die Höhe

Was angesprochenes Sturmtrio der Hausherren nach Wiederanpfiff abfackelte, war schlichtweg atemberaubend. Man setzte mit Tempo, technischer Qualität und Kompromisslosigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse der Bögl-Elf brutal zu. Diese war überfordert mit der offensiven Wucht, welche der Gastgeber nun entfaltete. Nach Top-Chancen von Sadriu und Efendioglu stellte erstgenannter Akteur in Minute 53 auf 2:0. Als aufmerksamer Assistgeber war Berisha in Erscheinung getreten. Bei einem überfallartig vorgetragenen Angriff nach Ballgewinn hatte man den Gegner gewissermaßen überrumpelt. Nachdem Mario Petter einen Sitzer ungenützt verstreichen hatte lassen, kam es in der Schlussviertelstunde knüppeldick für den SV Bad Ischl. Berisha und Sadriu tauschten kurzerhand die Rollen und der 26-jährige ehemalige Oedt-Akteur traf nach Vorlage vom Doppeltorschützen zum 3:0 (75.). Zwölf Minuten später das 4:0: Wieder hatte die Bögl-Truppe massive Probleme mit Tempoverschärfungen des Gegners. In letzter Instanz servierte Berisha technisch hochwertig per Hacke für Efendioglu, der gekonnt einschoss. Gegen die vielleicht beste Umschaltmannschaft der Liga stieß der Tabellenelfte heute ganz klar an seine Grenzen. Den Schlusspunkt einer spätestens ab Halbzeit zwei recht einseitigen Partie setzte Berisha nach Zuspiel von Efendioglu (91.).

Stimmen zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Gratulation an Co-Trainer Andreas Kofler, der heute die Verantwortung hatte, und an die gesamte Mannschaft! Sie haben das super gemacht. Ich bin stolz auf alle. Ich möchte, dass über den Sommer hinaus so viele Spieler wie möglich in Dietach bleiben. Ich habe das heute als Außenstehender auch einmal genossen. Ich freue mich, wenn ich in mehreren Jahren als Fan auf den Dietacher Platz komme und dieser Mannschaft zusehen kann. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Imran Sadriu (LMF), Denis Berisha (ST)

Josef Bögl (Trainer SV Bad Ischl):

„Wir müssen weiter hart trainieren. Phasenweise machen wir es gut. Wir schaffen es aber nicht, ein Spiel länger offen zu halten. Das tut weh, weil du ständig nachlaufen musst. Dietach war heute eine Klasse stärker. Meine Mannschaft war bemüht. Wir müssen positiv bleiben und das Spiel gut analysieren.“

