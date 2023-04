SPG Wallern/St. Marienkirchen bleibt weiter an Tabellenspitze dran: Deutlicher Erfolg gegen SPG Friedburg/Pöndorf

Details Sonntag, 02. April 2023 11:10

Kontinuierlich aufrechterhalten konnte die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen im bisherigen Frühjahr den Druck auf den Tabellenführer aus Oedt. Mit zehn Punkten aus vier Partien, vierzehn geschossenen und nur einem kassierten Treffer stellt man die wohl zurzeit formstärkste Truppe der Oberösterreich-Liga. Nächste Hürde: Die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf, die durch ein Remis gegen Pregarten ihrem Tiefflug zuletzt ein Ende bereiten konnte. Schließlich ließen die Trattnachtler den Nachzügler jedoch wieder knallhart am Boden der Realität aufschlagen und blieben mit einem weiteren vollen Erfolg dem Spitzenreiter an den Fersen: 4:1 das Endergebnis.

Wallern dominiert Durchgang eins nach Belieben

Wenn man ungemeine Disziplin mit enormer spielerischer Qualität vereint und dann noch über eine absolut bärenstarke Mentalität verfügt, spricht eigentlich gar nichts dagegen, Ansprüche auf den Meistertitel zu stellen. Genau diese Eigenschafen brachten die Trattnachtaler am gestrigen Nachmittag von Beginn an mit eindrucksvoller Intensität auf den Rasen, ließen so einem über weite Strecken überforderten Kontrahenten keine Chance und sorgten dafür, dass die Begegnung mehr oder minder nach gut 36 Minuten bereits entschieden war. Auf die Siegerstraße brachte den Gastgeber Oliver Affenzeller nach Steinmayr-Vorlage (7.), nur wenige Minuten darauf war es Lorenz Mayrhuber, der nach einer Eckball-Variante kurzerhand auf 2:0 erhöhte. Nach etwas mehr als einer halben Stunde köpfte dann Felix Huspek abermals nach einem Corner souverän ein – Dominanz pur.

Gäste halten Niederlage mehr oder minder im Rahmen

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste aus Friedburg den Fokus vorwiegend auf eine stabile Defensivarbeit, was dem Underdog in dieser Phase durchwegs gut gelang – die Trattnachtaler taten sich nun deutlich schwerer, zu vielversprechenden Einschussmöglichkeiten zu kommen, als noch in Durchgang eins. Ganz aufgehen sollte die Divise „Schadensbegrenzung“ bei der Aigner-Truppe dann aber doch nicht, in Minute 74 erhöhte Jakob Karlinger nach einem wuchtigen Vorstoß von Julian Peherstorfer samt präziser Vorarbeit auf 4:0. Einen kleinen, wenn auch nicht markanten Schönheitsfehler bei einem im Großen und Ganzen absolut souveränen Auftritt erlaubten sich die Trattnachtaler dann aber doch noch, nach einer Unaufmerksamkeit in der Defensive kam aufseiten der Gäste Selman Neziri frei zum Abschluss und sorgte damit kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gleichsam für den Ehrentreffer seiner Mannen.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir haben uns heute wieder viel vorgenommen und wollten schnell dominant ins Spiel finden. Das frühe 1:0 hat uns da natürlich richtig gutgetan. In Summe war es dann auch ein verdienter Sieg. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

Die Besten: Julian Peherstorfer (LF); Schildberger Michael (ZM)

