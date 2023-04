SPG Weißkirchen/Allhaming knüpft an Premierensieg 2023 an und besiegt auch FC Wels

Details Donnerstag, 06. April 2023 23:02

Nach dem zuletzt spielfreien Wochenende bekam es der FC Wels am Abend des Gründonnerstags im Zuge der 21. Runde der Oberösterreich-Liga mit einem Konkurrenten zu tun, der vor wenigen Tagen für einen richtigen Befreiungsschlag und damit auch gewaltig Erleichterung im eigenen Lager sorgen konnte: Mit der SPG Weißkirchen/Allhaming gastierte der amtierende Meister in der Messestadt, der nach vier Remis am Stück nun wieder einen vollen Erfolg feiern durfte – selbstredend wollten die Zebras nun umgehend daran anknüpfen. Ein Vorhaben, das man schlussendlich mehr oder minder souverän in die Tat umsetzte und mit einem weiteren „Dreier“ kurzerhand nachlegte.

Wels überrumpelt Gäste in erster Halbzeit

Dabei verlief vor allem Durchgang eins so gar nicht nach Wunsch für die Zebras. Man brachte kaum die eigene spielerische Note in die Partie und musste der bissigen, aggressiven Gangweise der Gastgeber in weiten Phasen der ersten Halbzeit Tribut zollen. Auch in der Defensive zeigte sich die Olzinger-Elf zunächst noch nicht mit jener Stabilität, die am vergangenen Wochenende so gewinnbringend war. Als nach einer guten Viertelstunde dann auch noch eine eigene Ecke postwendend um die eigenen Ohren geflogen kam, sah man sich kurzerhand auch noch mit einem Rückstand konfrontiert. Adem Acuma versenkte die Kugel nach einem blitzschnellen, sauber vorgetragenen Gegenstoß zum 1:0 in den Maschen. Eine wirkliche Reaktion der Gäste sollte bis zur Pause ausbleiben – zu wenig, um einen weiteren vollen Erfolg nachzulegen.

Zebras drehen Begegnung

Die Charakteristik der Partie sollte sich aber spätestens nach dem Anpfiff zum zweiten Durchgang schlagartig ändern. Fortan diktieren nämlich die Zebras das Geschehen, zeigten sich im Vergleich zur ersten Halbzeit in allen Belangen stark verbessert und erhöhten von Minute zu Minute kontinuierlich die Drehzahl. Nach rund einer Stunde eröffnete man dann ein wahres Chancenfeuerwerk, an dessen zwischenzeitlichem Höhepunkt der mittlerweile verdiente Ausgleich stand: Oliver Pollak netzte zum überfälligen 1:1 ein. Damit gab sich der amtierende Meister allerdings keineswegs zufrieden, legten nochmals eine Schippe drauf und belohnten sich schließlich auch für den enormen Aufwand. Tim Leon Williams brillierte dabei mit einem echten „Gustostückerl“, als er per Hacke seine Zebras auf herausragende Art und Weise in Führung brachte. Eine nun hauchzarte Führung, die der Gast schlussendlich auch über die Zeit retten sollte und damit für das nächste Erfolgserlebnis nach dem letzten Wochenende sorgte.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sportlicher Leiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir wollten unbedingt heute nachlegen und haben die ganze Woche dementsprechend trainiert. Die erste Halbzeit ist dann gar nicht nach Wunsch gelaufen. Angesichts der Vielzahl an Chancen nach dem Seitenwechsel und dem stark verbesserten Auftritt geht der Sieg letztlich auch in Ordnung.“

Der Beste: Valentin Grubeck (ZOM/ST)

