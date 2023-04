Zebras weiter im Vormarsch: SPG Weißkirchen/Allhaming holt gegen SPG Pregarten dritten Sieg in Serie

Details Freitag, 14. April 2023 22:20

Nach schwierigen, fordernden Wochen kam die SPG Weißkirchen/Allhaming in der jüngeren Vergangenheit endlich in den Flow und vermochte, mit sehenswerten Performances an die so konstant starken Leistungen der Meistersaison in der Oberösterreich-Liga zu erinnern. Mit mächtig Rückenwind ging man heute in das Duell mit der SPG Algenmax Pregarten – und nahm schlussendlich auch diese Hürde mit Bravour. Der amtierende Titelträger setzte sich mit 3:1 durch und verlässt kurzerhand die tristen Regionen des unteren Tabellenmittelfelds.

Horror-Halbzeit für die Gäste

Schon in der ersten halben Stunde eines zunächst recht einseitigen Kräftemessens stellten richtig druckvoll agierende Weißkirchner die Weichen auf Sieg. Nachdem Samuel Grillmayr, bester Mann auf dem Platz, eine Pollak-Vorlage gekonnt vollendet hatte (7.), trat der Assistgeber in Minute 29 selbst als Torschütze in Erscheinung. Oliver Pollak, der erst im Winter nach einem kurzen Intermezzo in Wallern wieder zu seinem Meisterteam zurückgekehrt war, besorgte per Kopf nach einer präzisen Flanke von Philipp Schopper die komfortable 2:0-Führung. Schon zwischen diesen beiden Treffern hatte der Ball ebenfalls im Netz gezappelt. Weißkirchens Offensivmann Valentin Grubeck hatte sich aber nur kurz feiern lassen. Der Unparteiische sah in der Entstehung eine Abseitsstellung. Erst allmählich verdaute der Gast aus dem Mühlviertel jene beiden Schock-Momente. Im Verlauf des ersten Durchgangs fand man dann in Ansätzen zurück zu eigener Stärke, verlieh dem Spiel mehr Sicherheit und setzte durch Lukas Grüner und Sebastian Schröger auch offensive Duftmarken. Just in dem Moment schlug aber die Olzinger-Elf, insgesamt viel mehr Ballbesitz verzeichnend, ein drittes Mal an diesem Abend zu und sorgte somit schon vor dem Pausenpfiff für ganz klare Verhältnisse. Grillmayr markierte nach Vorlage von Ex-Pregarten-Akteur Ivan Zeko das 3:0 (44.).

SPG Pregarten gelingt noch ein Tor

Nach dem Seitenwechsel schafften es die Gäste, eine Leistungssteigerung zu erzielen. Man war nun aktiver und fand weitere Einschussmöglichkeiten vor. Schröger und Youngster Max Freinschlag konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Die SPG Weißkirchen/Allhaming legte den Fokus indes auf eine stabile Defensive und Umschaltmomente nach Ballgewinn. Nach einer Pollak-Chance wurden die Pregartner dann endlich richtig konkret im Angriffsdrittel. Einen Schuss von Freinschlag konnte Weißkirchens Keeper Lorenz Höbarth noch parieren, Michael Hackl traf aber per Abstauber zum 3:1 (76.). In der Schlussphase hatte die Gradascevic-Truppe noch eine wahre Corner-Serie. Für einen weiteren Treffer reichte es aber nicht mehr.

Stimmen zum Spiel:

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind im Frühjahr weiterhin ungeschlagen. Auch zuhause sind wir ungeschlagen. Jetzt sind wir das erste Mal in dieser Saison, was die Tabelle und die Punkteausbeute betrifft, dort, wo wir uns das erwartet haben.“

Der Beste: Samuel Grillmayr (ST)

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Wir geraten auswärts zurzeit immer schnell in Rückstand. Heute haben wir verdient verloren. Die Anfangsphase haben wir wieder verschlafen. Dann wird es schwierig gegen so eine kompakte Mannschaft.“

Fotocredit: Klaus Haslinger

