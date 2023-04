Zwanzigstes Spiel ungeschlagen! ASKÖ Oedt baut gewaltige Serie auch gegen Union Ostermiething aus

Details Samstag, 22. April 2023 08:48

Geht man von der aktuellen Verfassung der ASKÖ Oedt aus, wird der Titelkampf in der Oberösterreich-Ligamit enorm hoher Wahrscheinlichkeit nur über die Trauner führen – seit nicht weniger als 19 (!) Partien ist die Schatas-Elf ungeschlagen, absoluter Topwert. Mit dementsprechend breiter Brust ging man auch am heutigen Abend ins Duell mit der Union Stampfl-Bau Ostermiething, die durchaus noch gegen den Abstieg zu kämpfen hat. Schlichtweg zu häufig verabsäumte es der Liganeuling in der jüngeren Vergangenheit, trotz teilweise ansprechender Leistungen für den notwendigen Punktezuwachs zu sorgen. Auch am gestrigen Abend zog man nach wackerem Kampf schlussendlich den Kürzeren und wartet nun seit bereits fünf Partien auf einen vollen Erfolg.

Hausherren machen Oedt das Leben schwer

Dabei fand die Berg-Truppe einen durchwegs vielversprechenden Start in diese Begegnung und schaffte es in Durchgang eins einem deutlich höher klassierten Kontrahenten über weite Strecken Paroli zu bieten. Den Gästen war dahingehend zweifelsohne die Doppelbelastung anzumerken, musste man doch am Dienstag gegen die Union Perg im Nachtrag ran – dementsprechend fehlte in einigen Aktionen die letzte Intensität, die hundertprozentige Energie. Großchancen blieben in der ersten Halbzeit hüben wie drüben Mangelware, man hatte beidseits Schwierigkeiten, den Abwehrverbund des Gegners zu durchbrechen. Während die Hausherren aus spitzem Winkel an Gästetormann Fischer scheiterten und damit ihre wohl größte Einschussmöglichkeit verzeichneten (38.), blieb kurz zuvor auch Nenad Vidackovic auf der Gegenseite per Kopf erfolglos (30.) – torlos ging es in die Kabinen.

Oedt erhöht Schlagzahl und sticht zu

Dass man im Lager der ASKÖ Oedt mit Durchgang eins nicht vollends zufrieden sein kann, liegt angesichts der hohen Ansprüche auf der Hand. Was man dem Tabellenführer aber zweifelsohne zugutehalten muss, ist der Umstand, dass man nach dem Seitenwechsel umgehend das Tempo in die Höhe schraubte und damit gleichsam gewillt war, eine Reaktion auf den überschaubaren ersten Abschnitt zu zeigen. Schlussendlich wurden die Gäste für den nun erhöhten Aufwand auch belohnt: Alexander Peter schoss seine Mannen in Minute 77, technisch versiert per Volley, in Führung. Ein bitterer Nackenschlag für die Heimischen, die in einer heißen Schlussphase noch alles nach vorne warfen, gegen einen unfassbar kompakten Abwehrriegel des Gegners aber einfach kein Durchkommen fanden. Im Gegenzug machte der Spitzenreiter dann in der Nachspielzeit dieser Partie endgültig den Deckel drauf, der formstarke Bünyamin Cesur Karatas versenkte nach schnellem Umschalten die Kugel aus gut zwanzig Metern platziert im linken Eck – 2:0.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war vor allem in der ersten Halbzeit sicher keine Glanzleistung von uns. Da war uns das Spiel vom Dienstag sicher noch anzuerkennen. Aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir dann doch das Tempo erhöhen konnten, geht der Sieg trotzdem auch in Ordnung.“

Der Beste: Bünyamin Cesur Karatas (ZOM)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei