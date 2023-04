3:1! ASK St. Valentin bezwingt SPG Pregarten im direkten Duell und überholt diese in der Tabelle

Details Sonntag, 23. April 2023 07:54

Für ein absolut wichtiges Erfolgserlebnis konnte unter der Woche die SPG Algenmax Pregarten sorgen, als man im Viertelfinale des Landescups den Ligakonkurrenten aus Friedburg bezwang. Selbstredend soll jener Schwung auch in die Oberösterreich-Liga mitgenommen werden, wo es zuletzt nicht wirklich nach Wunsch gelaufen war. Nun wartete mit dem ASK Case IH Steyr St. Valentin jedoch keine einfache Aufgabe auf die Mühlviertler, legten die Niederösterreicher doch in den vergangenen Wochen deutlich an Stabilität zu. Letztlich bestätigten die Gäste auch am heutigen Nachmittag den Aufwärtstrend, besiegten die Gradascevic-Elf mit 3:1 und überflügelten damit kurzerhand den Gegner im Klassement.

Pregarten nimmt Elan vom Cup mit

Dabei fanden die Gastgeber, sichtlich beflügelt vom Erfolg unter der Woche, den besseren Auftakt in die Partie und zeigten sich in Durchgang eins zudem unfassbar effizient. Auf doch schwierigem Untergrund brachte man um die Spur mehr Entschlossenheit und Durchschlagskraft auf den Rasen als der Kontrahent und ging nach gut zwanzig Minuten auch sinngemäß in Führung. Lukas Denk schaffte das Kunststück und versenkte die Kugel vom Corner direkt im Gehäuse – 1:0. Die Gäste hatten im Anschluss Schwierigkeiten, für wirklich Dampf im gegnerischen Strafraum zu sorgen und verpassten es dementsprechend, noch vor der Pause für eine adäquate Antwort auf erwähnten Rückschlag zu finden.

Riedl-Elf dreht die Partie

Angesichts der Doppelbelastung der Hausherren lag es auf der Hand, dass die Energiereserven der Mühlviertler früher oder später zunichte gehen würden. So geschehen auch im Laufe des zweiten Durchgangs. Dabei gelang es den Gradascevic-Schützlingen nicht mehr, das beachtliche Tempo aus Halbzeit eins aufrechtzuhalten. Auf der Gegenseite erhöhte der Kontrahent gleichsam kontinuierlich die Schlagzahl und kam nach einer guten Stunde durch Marco Pühringer, der einen Strafelfmeter souverän verwandelte, zum Ausgleich. Mit dem Momentum nun klar auf der eigenen Seite holten die Niederösterreicher nur vier Minuten später zum Doppelschlag aus und drehten kurzerhand die Partie: Jovica Sormaz netzte nach einer Ecke erfolgreich ein. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Hausherren vor jenen bitteren Rückschlägen durch Lukas Grüner die hochkarätige Chance aufs 2:0 hatten – nur eine gute Viertelstunde darauf sah man sich jedoch umgehend mit einem Rückstand konfrontiert. Eine ausschlagkräftige Reaktion auf diesen sollte letztlich vonseiten des Gastgebers ausbleiben, vielmehr legte die Riedl-Elf kurz vor Ende noch einen weiteren Treffer nach und fixierte durch einen verwandelten Elfmeter von Patrick Lachmayr den 3:1-Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel

Harald Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

„Es war keine einfache Partie. Nach der Halbzeit hat man Pregarten das Spiel unter der Woche aber auch angemerkt. Wir sind sehr froh über den Sieg, haben den Gegner ja auch in der Tabelle jetzt überholen können.“

Der Beste: Marco Pühringer (ST)

