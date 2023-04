Titeltraum geplatzt?! SPG Wallern/St. Marienkirchen rutscht gegen SU St. Martin/M. überraschend aus

Details Sonntag, 23. April 2023 07:58

Absolute Spannung und Brisanz im Mühlviertel! Zum Abschluss der 23. Runde der Oberösterreich-Liga lud die SU Strasser Steine St. Martin/M. zum Spitzenspiel gegen die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, welche nach wie vor dem Tabellenführer aus Oedt dicht auf den Fersen lauert. Dabei hatten die Gastgeber eine ungemein beeindruckende Heimserie zu verteidigen, konnten die Hartl-Schützlinge doch in der laufenden Saison auf heimischem Rasen noch nicht bezwungen werden. Und genau diese stolze Statistik sollte man letztlich weiter ausbauen, rang den Kontrahenten doch etwas überraschend mit 2:0 nieder und sorgte damit dafür, dass die letzten Titelträume der Trattnachtaler wohl geplatzt waren.

Lauer Sommerkick in Durchgang eins

Richtige Sommergefühle wurden am gestrigen Nachmittag im Aubachstadion in St. Martin/M. angesichts der enorm hohen Temperaturen geweckt. Bitterer Beigeschmack für die unfassbar beeindruckende Kulisse von rund 750 Zuschauern: Auch die Mannschaften passten sich an die für die Jahreszeit doch ungewohnt warmen Umstände an und taten sich in Durchgang eins ungemein schwer, ihre PS auf die Straße zu bringen. Wenn es gefährlich wurde, dann nur nach Standardsituationen und langen Einwürfen, welche jedoch ebenfalls keinen gewinnbringenden Ertrag liefern konnten. Spitzenspiel geht jedenfalls anders.

Heimische Joker mit entscheidender Rolle

Ein Umstand, der sich mit Fortlauf der Partie allerdings zunehmend bessern sollte, legten doch beide Mannschaften nach dem Seitenwechsel nun eine Schippe drauf und wurden insbesondere im letzten Drittel konkreter. Dabei gelang es insbesondere den Heimischen, durch gezielte Wechsel nochmals entscheidenden Schwung in die Partie zu bringen und diesen schlussendlich auch in Zählbares umzumünzen: Mit Cemil Ersoy und Michael Wild kamen zwei Akteure in die Begegnung, die mit ihrem Elan und Tempo für entscheidende Akzente sorgen konnten – Letzterer hatte dann in Minute 70 auch umgehend seine Füße im Spiel, legte den Ball nach schnellem Vorstoß uneigennützig auf Simon Schauberger quer, der aus gut 25 Metern die Kugel im linken unteren Eck versenkte. Mit dem Rückstand konfrontiert, warfen die Gäste aus dem Trattnachtal fortan Mann und Maus nach vorne und versuchten vehement, die drohende Pleite abzuwenden und damit zu verhindern, dass die letzten Hoffnungen auf den Titelgewinn im Keim erstickt wurden. Letztlich scheiterte dieses Unterfangen jedoch krachend, nachdem Emmanuel Acheampong in Minute 86 Cemil Ersoy im Strafraum regelwidrig zu Fall brachte, zu allem Überfluss noch Gelb-Rot sah und wenige Augenblicke später David Berger den Elfmeter staubtrocken zum 2:0 verwandelte – gleichzeitig auch der Endstand.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU St. Martin/M.):

„Die Kulisse war heute echt unglaublich gut – die Partie dafür in den ersten 45 Minuten weniger. Wir sind jetzt natürlich richtig froh über die drei Punkte, die auch aufgrund der zweiten Halbzeit so in Ordnung gehen. Daheim sind wir stark, das konnten wir heute gottseidank wieder zeigen.“

Die Besten: Marco Magauer (ZM), Simon Schauberger (ZM)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei