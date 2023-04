Mario Petter mit Viererpack – SV Bad Ischl schießt sich gegen SPG Friedburg/Pöndorf Frust von der Seele

Details Mittwoch, 26. April 2023 10:37

Nachdem das Debüt von Neo-Coach Thomas Heissl schiefgegangen war (1:3-Pleite bei der Union Edelweiss), stellte sich gestern aus Sicht des SV Zebau Bad Ischl endlich der gewünschte Trainereffekt ein. Im Nachtragsmatch der Oberösterreich-Liga nahm ein über weite Strecken entfesselt auftretender Gastgeber die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf mit 5:1 auseinander und tütete dadurch drei immens wichtige Punkte gegen ein Team ein, das sich in ähnlichen Tabellenregionen befindet.

Vier Tore in den ersten 27 Minuten

Trotz eines schwierig zu bespielenden Rasen aufgrund von teils heftigen Regenfällen brachte der SV Bad Ischl vom Start weg die brutale offensive Qualität, die zweifelsohne im Kader steckt, auf den Platz. Mit Zielstrebigkeit, Technik und Tempo überforderte man den Defensivverbund der Gäste vor rund 350 Zuschauern umgehend und stellte mit drei Treffern in den ersten 24 Minuten die Weichen auf Sieg. Nach einer präzisen Flanke von Stefan Laimer markierte der gestern extrem gut aufgelegte Mario Petter per Kopf das so wichtige 1:0 (9.). Nur 8 Minuten später legte der Stürmer nach. Er war nach Vorlage von Offensivpartner Rudolf Durkovic erfolgreich. In einer Phase, in welcher sich die Braunauer desillusioniert, fast wehrlos zeigten, erhöhte Filip Halgos auf 3:0. Nach einem Schussversuch von Petter gelangte das Leder zum Mittelfeldstrategen, der es trocken im Kreuzeck versenkte (24.). Auf jenen dreifachen Rückschlag antwortete die SPG in Minute 27 durch Selman Neziri, der mit einem Flachschuss ins kurze Eck auf 3:1 verkürzte. In einer insgesamt kurzweiligen, spektakulären ersten Hälfte verzeichnete die Zebau-Elf weitere Chancen. Durkovic und Petter verpassten es aber, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Auch die Friedburger strahlten stets eine gewisse Gefahr aus – insbesondere in Umschaltsituationen nach Ballgewinn.

Petter in Gala-Form

Der zweite Durchgang begann kurios: Dem SV Bad Ischl unterlief umgehend nach dem Anstoß ein katastrophaler Fehlpass – Friedburgs Neziri konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Die 53. Minute brachte dann die endgültige Entscheidung mit sich. Petter vollendete einen Konter perfekt, indem er dank beachtlicher technischer Finesse Friedburgs Keeper Stefan Huber zum 4:1 überhob. 7 Minuten später Treffer Nummer vier des Angreifers, der gestern zum alles überstrahlenden Akteur auf dem Rasen avancierte: In einer Umschaltsituation spielte Petter abermals sein hohes Tempo aus und traf schlussendlich mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante zum 5:1. In der letzten halben Stunde probierte die SPG Friedburg/Pöndorf noch einiges. Weil der Defensivverbund der Heimischen aber vorbildhaft dagegenhielt, änderte sich am Zwischenstand nichts mehr.

Stimme zum Spiel:

Thomas Heissl (Trainer SV Bad Ischl):

„Es war ein hochverdienter Sieg. Trotz der schwierigen Bedingungen war es ein interessantes Spiel. Wir haben jetzt endlich den ersten Sieg im Frühjahr geholt. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Mario Petter (ST), Matthias Eisl (ZMF)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei