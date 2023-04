Nach Trainerwechsel: SPG Friedburg/Pöndorf holt Punkt gegen Union Edelweiss

Details Freitag, 28. April 2023 22:21

Einen absolut herben Dämpfer im Abstiegskampf der Oberösterreich-Liga musste die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf unter der Woche einstecken, als man im Nachtrag vom Tabellennachbarn Bad Ischl mit 1:5 abgeschossen worden war – dabei war es die letzte Partie von Trainer Franz Aigner gewesen. Schnellstmögliche Wiedergutmachung stand nun folglich auf der Tagesordnung der Braunauer, die fortan bis Saisonende von Ernst Öbster interimistisch betreut werden. Ein Vorhaben, das gegen den Dritten des Klassements Union Edelweiss Linz alles andere wie einfach werden sollte – und dennoch bot man dem besser klassierten Kontrahenten einen wackeren Kampf und belohnte sich letztlich mit einem Zähler.

Knappe Heim-Führung zur Pause

Wenn man am heutigen Abend den durchbeutelten Gästen etwas zugutehalten konnte, waren es die Attribute Herzblut und Leidenschaft, welche man über neunzig Minuten eindrucksvoll auf dem Platz ließ. In der ersten Partie unter der Leitung von Ernst Öbster trat man von Beginn an enorm entschlossen und kompakt auf, ging keinem Zweikampf aus dem Weg und machte es dem Gegner auf diese Art und Weise so richtig schwer, geordnet in diese Begegnung zu finden. Dementsprechend rar gesät waren auch die richtig großen Einschussmöglichkeiten – auf beiden Seiten. Und dennoch sollte die erste Halbzeit nicht torlos zu Ende gehen: In Minute 38 drückte Simon Kandler nach einem Standard den Ball über die Linie und brachte damit die Hausherren, die bis dato enorme Schwierigkeiten beim Herausspielen eigener Torchancen hatten, in Front.

Friedburg dreht Partie nur kurzzeitig

Keine vier Minuten nach dem Seitenwechsel schlug dann die Sternstunde von Selman Neziri, der aus gut zwanzig Metern nicht lange fackelte, mit einem wahren Traumschuss ins lange Eck den Ausgangszustand wiederherstellte und sein Team kurzerhand ins Spiel zurückholte. Es war nun richtig Energie zu spüren aufseiten der Gäste, die nach etwas mehr als einer Stunde zu einem weiteren Rundumschlag ausholten. Dieses Mal war es Halid Hasanovic, der einen Freistoß via Innenstange ins Tor zirkelte – Partie gedreht (66.). Doch auch die Linzer bewiesen am heutigen Abend eine tolle Moral, kamen nochmals in die Partie zurück und fixierten durch Sinisa Markovic nach einem herausragenden Kombinationsspiel über mehrere Stationen den Ausgleich. Besonders bitter aus Sicht der Braunauer: Man hatte nach dem 2:1 noch die große Möglichkeit auf einen weiteren Treffer, scheiterte dabei allerdings an Heim-Schlussmann Dominik Leonhartsberger.

Stimme zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Das war heute sicher kein fußballerischer Leckerbissen. Friedburg war richtig unangenehm zu bespielen, die haben sich voll reingehauen. Schlussendlich ist das Unentschieden sicher gerecht.“

Die Besten (von Ligaportal.at ausgewählt):

Union Edelweiss: Sinisa Markovic (ZM)

SPG Friedburg/Pöndorf: Selman Neziri (ST)

