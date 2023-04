2:0! SPG Wallern/St. Marienkirchen sendet nach Rückschlag im Titelrennen gegen DSG Union Perg Lebenszeichen

Details Samstag, 29. April 2023 09:11

Plötzlich waren die Titelträume für die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen in weite Ferne gerückt, als man in St. Martin/M. mit 0:2 den Kürzeren zog und folglich bereits einen Abstand von sieben Punkten auf den Leader aus Oedt aufriss. Und dennoch wird man im Trattnachtal bis zum Schluss nichts unversucht lassen, um das mittlerweile unmöglich erscheinende Wunder der Oberösterreich-Liga noch zu realisieren. Zweifelsohne Voraussetzung für jene Mammutaufgabe war dabei ein Pflichtsieg am gestrigen Abend gegen die DSG Union HABAU Perg, die sich in diesen Wochen auf der Suche nach ihrer Form befindet. Diese erfüllte man letztlich souverän und besiegte den Underdog mit 2:0.

Gastgeber mit Dominanz pur

Die Trattnachtaler ließen sich dabei von Beginn an keineswegs eine Verunsicherung von der Vorwoche anmerken, nahmen umgehend das Heft in die Hand und versuchten, mit geordnetem Ballbesitz sowie gezielten Tempoverschärfungen ins letzte Drittel des Kontrahenten vorzudringen. Die Mühlviertler hingegen legten ihr Augenmerk weitgehend auf die Defensivarbeit und wollten, sofern möglich, nach Ballgewinn blitzschnell umschalten und offensive Nadelstiche setzen – ein Unterfangen, das sich angesichts der brutal diszipliniert und kompakt verhaltenden Heim-Abwehr als ungemeine Herausforderung entpuppte. So waren es die Gastgeber, die nach der einen oder anderen Halbchance kurz vor der Pause doch noch kurzen Prozess machten und gemäß dem Spielverlauf auf 1:0 stellten: Denny Schmied legte nach einem wahren Energieanfall über das halbe Feld ideal auf Oliver Affenzeller quer, der den Stanglpass problemlos zur Führung verwertete.

Kvesa-Elfmeter sorgt für klare Verhältnisse

Insbesondere gegen die Top-Teams, prinzipiell aber gegen jede Mannschaft der Liga, gilt es, stets vom Anpfiff weg höchste Aufmerksamkeit und Präsenz auf den Platz zu bringen – schafft man dies nicht, wird es zumeist eiskalt bestraft. So geschehen auch nach dem Seitenwechsel, als die Gäste die Anfangsminuten des zweiten Durchgangs völlig versäumten, Oliver Affenzeller im eigenen Strafraum regelwidrig zu Fall brachten und plötzlich mit einem Zwei-Tore-Rückstand konfrontiert waren – Mateo Kvesa verwandelte den fälligen Penalty trocken (48.). In weiterer Folge hatten die Mühlviertler die beste Phase in dieser Partie, verabsäumten es in dieser aber durch mangelnde Effizienz nochmals für so richtig Spannung zu sorgen. So gaben sich die Hausherren keine Blöße, brachten die Führung problemlos über die Zeit und konnten damit das Vorhaben „Drei Punkte“ souverän in die Tat umsetzen.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„In Summe war das heute sicher ein verdienter Sieg. Perg hat uns das trotzdem sehr schwer gemacht, sie haben wirklich sehr diszipliniert verteidigt. Aber auch wir haben alles gegeben, um hinten die Null zu halten. Das war heute auch wichtig.“

Die Besten: Lukas Schindler (LV), Denny Schmid (ZM), Oliver Affenzeller (ST)

