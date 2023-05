Rettungseinsatz überschattet Auswärtssieg! SV Grün-Weiß Micheldorf schlägt dank bester Saisonleistung ASK St. Valentin

Details Samstag, 29. April 2023 20:28

Als eines der formstärksten Teams der gesamten Oberösterreich-Liga ging der ASK Case IH Steyr St. Valentin in die 24. Runde, in welcher man es mit dem zuletzt etwas kriselnden SV Grün-Weiß Micheldorf zu tun bekam. Dieser hatte unter der Woche für Schlagzeilen gesorgt, als bekannt geworden war, dass Trainer Hubert Zauner mit Saisonende im Kremstal aufhören wird. Heute zeigte die Mannschaft die perfekte Reaktion auf unruhige Zeiten in der jüngeren Vergangenheit: Dank einer absoluten Top-Leistung zog man einem Team den Stecker, das sich zuletzt in einer Gala-Form befunden hatte.

Pausenführung für die Gäste

Was der Ligadino heute vor rund 400 Zuschauern insbesondere in Hälfte eins abfackelte, war schlichtweg atemberaubend. Zweifelsohne war es die beste Leistung, die man im bisherigen Saisonverlauf zeigte, wobei es zu bedenken gilt, dass man speziell im Herbst mehrere Highlight-Spiele gehabt hatte. Man entwickelte eine brutale offensive Wucht. Dass mehrere Akteure wieder mit an Bord waren und sich die Kadersituation in den vergangenen Tagen sichtlich entspannt hatte, tat der Truppe enorm gut. Gegen eine der besten Abwehrreihen der gesamten Liga kreierte man eine Vielzahl an Top-Chancen, ließ diese aber ungenützt verstreichen. Luca-Mayr Fälten, dessen Bruder Robin und David Klausriegler scheiterten allesamt beim Versuch, den Ball im Tor unterzubringen. Besser, weil genauer machte es bereits in der 10. Minute Teamkollege Thomas Helmberger, der nach einer Ecke von Luca Mayr-Fälten zur frühen Führung einköpfte – angesichts des Chancenwuchers irgendwie bezeichnend, dass eine Standardsituation als Wegbereiter zu einem Treffer diente. Vom ASK St. Valentin kam indes nicht viel in Hälfte eins gegen einen Kontrahenten, der die Niederösterreicher stets beschäftigte.

Eingewechselter Youngster sieht glatt Rot – Rettungseinsatz nach Foulspiel

Einen perfekten Start in den zweiten Durchgang erwischte die Zauner-Truppe, die in der 46. Minute einen zielstrebigen Angriff über die linke Seite vortrug und das Leder scharf zur Mitte brachte. Über Umwege gelangte das Spielgerät dann zu Trojan Maloku, der es über die Linie zum 0:2 drückte. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte ließ die Qualität des Kräftemessens sichtlich nach. Der ASK St. Valentin wurde aktiver und entwickelte durchaus Druck, richtig zwingend wurde man dabei aber nicht. In der 82. Minute wurde es dann dramatisch: Der kurz zuvor eingewechselte Youngster der Micheldorfer Enes Dilic traf St. Valentins Patrick Bilic mit dem Fuß im Gesicht, sodass bei diesem sofort ein Cut aufklaffte. Der ehemalige Micheldorf-Akteur musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden, Dilic sah glatt Rot. Danach hatte der ASK noch zwei Mal Glück: Robin Mayr-Fälten setzte den Ball an die Stange, Bruder Luca einen Freistoß an die Latte.

Stimme zum Spiel:

Hubert Zauner (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es ist bitter, dass wir nur mit einem 1:0 in die Halbzeit gegangen sind. Unserem Ex-Spieler Patrick Bilic wünsche ich alles Gute! Diesen Sieg kann man nicht hoch genug einschätzen, weil unter der Woche doch ein bisschen was los war bei uns. Wir haben dann ab der 1. Minute Druck gemacht. Das spricht für den Charakter der Mannschaft. Es war eine überragende Leistung unserer Dreierkette.“

Die Besten: Mario Biljesko (IV), Thomas Helmberger (IV), Emrah Krizevac (IV)

Fotocredit: Helmut Dietmaier

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei