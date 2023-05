SPG Friedburg/Pöndorf beendet stolze Serie der SPG Weißkirchen und setzt Statement im Abstiegskampf!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:48

Nach äußerst aufwühlenden Tagen samt Rücktritt von Coach Franz Aigner holte die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf im Kampf gegen den Abstieg einen ungemein wichtigen Punkt in der Landeshauptstadt. Nun folgte im Zuge der 25. Runde der LT1 Oberösterreich-Liga jedoch der nächste Prüfstein, empfing man doch auf eigener Anlage keinen geringeren als den amtierenden Meister SPG Weißkirchen/Allhaming – die Zebras stellen mit neun ungeschlagenen Partien en Suite eine der formstärksten Mannschaften des Klassements. Diese beeindruckende Serie fand am gestrigen Nachmittag jedoch ein jähes Ende – mit 0:2 musste man sich den Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet geschlagen geben.

Friedburg führt zur Pause verdient

Dabei begann die Partie gleich mit einem wahren Hochkaräter für die Zebras aus Weißkirchen, welchen man allerdings viel zu leichtfertig vergab. So viel vorweg: Es sollte die letzte richtig große Einschussmöglichkeit eines Gastes bleiben, der in dieser Begegnung über weite Strecken in vielen Belangen einiges schuldig blieb. Es gelang dem amtierenden Meister zu keinem Zeitpunkt der Partie, die in den letzten Wochen so erfolgsbringende Dominanz und Kontrolle auf den Rasen zu bringen. Ein Umstand, der zweifelsohne aber auch auf die unglaublich engagiert auftretenden und toll kämpfenden Hausherren zurückzuführen war. Es ist sichtbar neuer Schwung in die abstiegsgefährdete Truppe seit dem Trainerwechsel gekommen, zeigte man sich doch von der Qualität des Gegners weitgehend unbeeindruckt und kombinierte sich häufig gefällig sowie unbekümmert durch die Abwehrreihen der Zebras. In Minute 25 dann die logische Konsequenz: Franck Matondo zog von der Strafraumkante ab und versenkte die Kugel präzise im Eck – 1:0 zur Pause.

Gegenwehr bleibt von enttäuschenden Zebras aus

Auch in Durchgang zwei hatten die Gäste aus Weißkirchen dann ungemein Schwierigkeiten, auf den Rückstand eine adäquate Antwort zu finden. Gegen einen kompakten Defensivriegel des Gegners fiel es alles andere wie einfach, Lösungen zu finden, um die vorhandenen Waffen in der Abteilung Attacke auch ausspielen zu können. Zudem präsentierte sich die Olzinger-Elf an diesem Nachmittag ungewohnt anfällig und löchrig in der Defensive – man war stets den einen entscheidenden Schritt zu spät und kam folgerichtig kaum in Zweikämpfe. Dementsprechend leichtes Spiel hatten damit auf der anderen Seite die Hausherren, die dann nach siebzig Minuten kurzen Prozess machten und nach gefälliger Kombination durch Miroslav Budyonov Antonov auf 2:0 stellten. Weil es den Zebras auch danach nicht mehr gelang, den einen oder anderen Gang hochzuschalten, hatten die Mannen aus Friedburg in der Schlussphase keinerlei Probleme mehr, den ungefährdeten Sieg auch über die Zeit zu bringen. So geht Abstiegskampf.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind heute sehr enttäuscht, weil wir es nicht geschafft haben, unsere gewohnten Tugenden auf den Platz zu bringen. Das ist jetzt natürlich schon ein Rückschlag, ist doch auch unsere ungeschlagene Serie im Frühjahr zu Ende gegangen. Mit so einer Leistung wird es aber gegen jeden Gegner schwierig, Punkte zu holen.“

Die Besten: Franck Matondo (ST), Halid Hasanovic (ZM)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei