DSG Union Perg punktet erneut - torloses Unentschieden gegen Union Edelweiss

Details Samstag, 13. Mai 2023 07:26

Es war definitiv schon entspannter gewesen im Lager der Union Edelweiss Linz: Nach der bekanntgewordenen Trennung von Coach Ronald Riepl kam der nach wie vor Tabellendritte der LT1-Oberösterreich-Liga am vergangenen Wochenende unter erstmaliger Leitung von Manfred Rothbauer nicht über ein Unentschieden hinaus und muss um jenen Rang angesichts der ungemeinen Konkurrenz nun mächtig kämpfen. Am gestrigen Freitag empfing man in der Landeshauptstadt die DSG Union HABAU Perg, die schlussendlich der erwartet unangenehme Gegner war und dem besser klassierten Kontrahenten einen Punkt abknöpfte.

Gäste mit Chancenplus

Dabei war die Spielanlage der Gäste aus dem Mühlviertel von Beginn an klar ersichtlich: Aus einer stabilen Grundordnung herausagierend legten die Prandstätter-Schützlinge das Augenmerk insbesondere auf die Defensivarbeit, um dann nach Ballgewinn blitzschnell umzuschalten und in die Tiefe zu gelangen. Ein taktisches Vorhaben, das in Durchgang eins nahezu in Perfektion umgesetzt wurde – einziges Manko dahingehend blieb die Chancenverwertung. Gleich mehrfach hatte man nach guten Umschaltmomenten die Führung am Fuß, ließ jedoch die letzte Präzision im Abschluss vermissen oder scheiterte am teils herausragend reagierenden heimischen Schlussmann Dominik Leonhartsberger. Selbst hatten die Gastgeber zwar deutlich mehr Spielanteile und ließen dementsprechend den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren, wirklich Kapital daraus schlagen konnte man allerdings vor dem Seitenwechsel nicht.

Auch Halbzeit zwei findet keinen Gewinner

Auch in Durchgang zwei sollte sich wenig, bis gar nichts an der Charakteristik dieser Begegnung ändern: Die Hausherren mit deutlich mehr Kontrolle und Ballbesitz, die Gäste unheimlich konzentriert in der Abwehr gegen das Spielgerät und enorm geradlinig nach Eroberung von diesem. Dabei hatte Daniel Steinbauer aufseiten der absolut diszipliniert auftretenden Mühlviertler die beste Einschussmöglichkeit der zweiten Halbzeit, brachte die Kugel aber nicht im Gehäuse unter. Weil auch die sonst so offensiv kreativen und erfolgreichen Linzer in der Schlussphase keine entscheidenden Lösungen mehr im letzten Drittel gegen das gegnerische Abwehrbollwerk fanden, blieb es letztlich bei einem torlosen Remis, das vor allem den Gastgebern hinsichtlich des Kampfes um Platz drei nicht wirklich weiterhelfen wird – es bleibt spannend.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Aufgrund der etwas besseren Torchancen wäre heute am Ende des Tages sicherlich ein Sieg möglich gewesen. Die Jungs haben das aber trotzdem super umgesetzt, wie wir es besprochen haben. Dementsprechend sind wir mit dem Unentschieden auch wirklich zufrieden und können mit dem Punkt sehr gut leben.“

Die Besten:

DSG Union Perg: Pauschallob bzw. Simon Ströbitzer (ZDM)

Union Edelweiss: Dominik Leonhartsberger (TW)

