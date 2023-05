SPG Wallern/St. Marienkirchen sammelt gewaltig Selbstvertrauen für Cupfinale - 5:1-Kantersieg gegen den FC Wels

Details Samstag, 13. Mai 2023 07:51

Nicht wirklich groß erscheinen mehr die Chancen der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – angesichts des drastischen Rückstandes auf den Leader aus Oedt – auf den Titelgewinn der LT1-Oberösterreich-Liga. Schlichtweg zu viele Ausrutscher leisteten sich die Trattnachtaler in der jüngeren Vergangenheit, um den Spitzenreiter auch ernsthaft ins Schwitzen zu bringen. Nichtsdestotrotz waren die Karten am gestrigen Abend klar verteilt, als man vor heimischem Publikum den Nachzügler FC Wels empfing – der Regionalliga-Absteiger wartet nicht weniger als zwei Monate auf einen vollen Erfolg. Auch nach neunzig Minuten sollte diese beängstigende Serie fortgesetzt werden, mussten die Messestädter doch letztlich mit einer 1:5-Packung die Heimreise antreten.

Drei Treffer binnen sieben Minuten erledigen den FC Wels

Die Hausherren aus dem Trattnachtal ergriffen dabei vor gut und gerne 350 Zuschauern von Beginn an die Initiative, ließen auf dem heimischen Kunstrasen geschickt die Kugel laufen und fanden darüber hinaus immer wieder den idealen Zeitpunkt, um das Tempo anzuziehen und auf diese Weise dem Kontrahenten so richtig weh zu tun. Dabei brachte man am gestrigen Abend eine brutale Effizienz auf den Rasen, die bereits nach rund einer halben Stunde gleichsam für eine mehr oder weniger große Vorentscheidung dieser Begegnung sorgen sollte. In den Minuten 21, 24 und 28 holten die Haidacher-Schützlinge, die unter der Woche ins Finale des Landescups eingezogen waren, zum Rundumschlag aus und stellten kurzerhand auf 3:0. Zunächst war es Daniel Steinmayr, der nach einem tollen Dribbling inklusive präzisem Abschluss die Führung besorgte. Nur Augenblicke später legten Philipp Huspek und Oliver Affenzeller eiskalt nach – Dominanz pur.

Gastgeber lässt weiter nicht locker

Nach dem Seitenwechsel schraubten die Gastgeber das unfassbare Tempo, das man in Durchgang eins gegangen war, etwas zurück und ließen so dem Gegner zumindest phasenweise mehr Luft zum Atmen – angesichts des bevorstehenden Spiels des Jahres um den Gewinn des Landescups auch durchwegs nachzuvollziehen. Und dennoch gelang es dem Tabellenzweiten, immer wieder die brutale offensive Qualität, trotz einiger Wechsel, auf den Platz zu bringen und noch zwei weitere Treffer nachzulegen. Nachdem Oliver Affenzeller mit einem wahren Energieüberfall die halbe Abwehr des Kontrahenten stehen gelassen hatte, legte der Vollblutstürmer uneigennützig auf den bereits in der ersten Halbzeit eingewechselten Lorenz Mayrhuber quer, der dann keine Probleme mehr hatte, den Ball über die Linie zu befördern (60.). Der Winterneuzugang sicherte sich dann nur zwölf Minuten später seinen Doppelpack und stellte abgebrüht auf 5:0. Die heute klar unterlegenen Gäste gaben sich auch zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs auf, kämpften wacker bis zum Schluss und sollten für diese tolle Moral mit einem Ehrentreffer belohnt werden. Robin Frühwirth reagierte nach einer unübersichtlichen Aktion am schnellsten und versenkte das Spielgerät aus kurzer Distanz zum 5:1-Endstand in den Maschen (75.).

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen):

„Unter dem Strich war das heute sicherlich ein sehr verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir haben unsere Ideen und Vorhaben toll umgesetzt. Jetzt liegt der Fokus natürlich klar am Cupfinale, wo wir unser großes Ziel erreichen wollen.“

Die Besten: Denny Schmid (IV), Lorenz Mayrhuber (ZOM)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei