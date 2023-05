Titel nun zum Greifen nah – ASKÖ Oedt biegt SV Grün-Weiß Micheldorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 17:56

Dank konstant starker Performances in der jüngeren Vergangenheit nähert sich die ASKÖ Oedt mit großen Schritten dem Meistertitel in der LT1 OÖ-Liga. Nachdem der erste Verfolger aus Wallern gestern mit einem 5:1-Kantersieg gegen den Nachzügler FC Wels vorgelegt hatte, empfing der Spitzenreiter heute den SV Grün-Weiß Micheldorf auf eigener Anlage. Die Schatas-Elf wurde schlussendlich ihrer Favoritenrolle gerecht und zwang den Kontrahenten mit 1:0 in die Knie.

Innenverteidiger mit Tor des Tages

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine Partie, welche mit den ganz großen Highlights in der Offensive geizte. Beide Angriffsfraktionen taten sich augenscheinlich schwer, mit Nachdruck im vordersten Drittel zu agieren. Irgendwie bezeichnend für jene Charakteristik des Matches: Die spielentscheidende Szene resultierte aus einem Standard. Nach einer Freistoßflanke des in diesen Wochen enorm formstarken Bünyamin Karatas verlängerte der aufgerückte Innenverteidiger Florian Madlmayr das Leder ins lange Eck zum 1:0 für den Favoriten (35.). Nicht unterwähnt bleiben darf, dass der Ligadino aus dem Kremstal davor eine gute Chance vorgefunden hatte, Harun Karic hatte den Ball aber aus durchaus aussichtsreicher Position nicht im Tor untergebracht.

ASKÖ Oedt scheitert am Aluminium

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Statik der Partie dahingehend, dass die Heimischen nun mehr vom Match hatten und zusehends richtig Druck entwickelten. In jener Phase hatte man Pech, als Elvir Huskic das Spielgerät an den Querbalken setzte. Weitere Chancen fanden Karatas und Stürmer Nenad Vidackovic vor. In der Schlussphase des Kräftemessens kam der SV Grün-Weiß Micheldorf noch einmal auf und setzte alles daran, sich doch noch zu belohnen nach einer bis dato couragierten Leistung gegen den überlegenen Spitzenreiter der OÖ-Liga. Karic (aus kurzer Distanz) und Luca David Mayr-Fälten, der es mit einem direkten Freistoß probierte, scheiterten aber an einem spektakulär parierenden Oliver Fischer im Kasten der ASKÖ Oedt. Der Keeper hielt also enorm wichtige drei Punkte für die Schatas-Truppe im Titelkampf fest, während der Motor des in der Hinserie über weite Strecken so erfrischend aufspielenden SV Grün-Weiß Micheldorf weiter stockt. Es war die vierte Pleite in den vergangenen fünf Partien. Die ASKÖ Oedt und die SPG Wallern/St. Marienkirchen haben nun jeweils noch drei Runden vor der Brust, wobei der Vorsprung der Leaders neun Zähler beträgt. Obendrein hat man das deutlich bessere Torverhältnis.

Stimmen zum Spiel:

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Es war ein Arbeitssieg. Wir haben nicht geglänzt. Micheldorf ist ein starker Gegner. Wir sind zufrieden mit dem 1:0. Der Sieg war verdient.“

Die Besten: Florian Madlmayr (IV), Bünyamin Karatas (ZMF)

Hubert Zauner (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es war eine ausgeglichene, chancenarme Partie. Vieles hat im Mittelfeld stattgefunden. Unsere Offensivaktionen waren nicht so klar. In Summe hätten wir uns einen Punkt verdient. Oedt war in den Basics etwas cleverer.“

